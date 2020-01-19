Dünya İdlib direniyor
ORTADOĞU

İdlib direniyor

İdlib’e yoğun saldırılar düzenleyen Esed rejimi, İran’a bağlı milisler ve Rusya ağır darbe aldı. Şeyh İdris, Ebu Defne, Cercenez, Curuf, Hadra ve El Şarkiye’deki baskınlarda muhalifler 85 milisi etkisiz hale getirdi. Halep’te rejim ordusunun karargahı top atışlarıyla vuruldu, 20 rejim askeri öldü. Cercenaz’a bağlı Katra köyünde ölenler arasında 4 Rus askeri var. Muhalifler çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryasını imha etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya, Esed rejimi ve İran’a bağlı milisler, İdlib-Halep hattında başlattığı kara harekâtında ağır darbe aldı. Son 3 günde en az 100 rejim askeri ve İran destekli milis ile 4 Rus askerini öldüren muhalifler çok sayıda tank, zırhlı araç ve füze bataryasını da imha etti.

Fotoğraf: Arşiv

4 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İdlib ile Halep arasındaki kara harekatı için 1 aydır yığınak yapan rejim ve İran’a bağlı milisler, kara harekatının ilk 3 gününde hüsrana uğradı. İdlib’teki Şeyh İdris, Ebu Defne, Cercenez, Curuf, Hadra ve El Şarkiye’de rejim unsurlarına yapılan baskınlarda 85’e yakın kişi öldürüldü. Halep’te ise rejim askerlerinin karargah olarak kullandığı bir araştırma merkezi top atışları ile vuruldu. Yerel kaynaklar bu saldırıda da en az 20 rejim askerini etkisiz hale getirdi. Cercenez kasabasına bağlı Katra köyünde de 4 Rus askeri öldürüldü.

ATGM YAĞDIRDILAR

Rejim ve destekçilerinin çok sayıda aracı da kullanılamaz hale getirildi. Tel Hatra, El Teh köylerinde 2 tank ATGM füzesi içindekilerle birlikte imha edildi, rejim askerlerinin çalışır vaziyette bırakıp kaçtığı 1 tanka da el konuldu. Tel Mustayf köyünde de rejime ait füze ve mühimmatların bulunduğu depo muhaliflerin kontrolüne geçti. Deyr Şarki’de bir cornet füze rampası, Musaytif’te bir zırhlı personel taşıyıcı muhalifler tarafından kullanılamaz hale getirildi.

GÖÇ DEVAM ETTİ

Karada muhaliflere karşı varlık gösteremeyen rejim ve Rusya ise havadan katliama devam etti. Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kalan kırsal kesimindeki sivillerin Türkiye sınırı hattı yakınlarına göçü sürüyor. Son 24 saatte 10 bine yakın kişinin daha sınıra yönlendiği belirtiliyor

1,5 MİLYONA DAYANDI

Rusya’nın, Türkiye’yle 17 Eylül 2018’de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1,5 milyon sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 2 bine yakın sivil can verdi.

Rusya çocukları vurdu

Fotoğraf: Arşiv
  • Rus savaş uçaklarının Halep ilinin “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki batı kırsalındaki yerleşimlere bombardımanında 4 sivil öldü. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya’ya ait savaş uçakları, gece saatlerinde Halep’in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesi, Hute, Sellüm ve Bala çiftliğine saldırı düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Bala çiftliğine bombardımanda aynı aileden 2’si çocuk 4 sivil hayatını kaybetti.

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