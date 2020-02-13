Dünya İdlibdeki evsizler çadırlarını nefesleriyle ısıtıyor
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İdlib'deki evsizler çadırlarını nefesleriyle ısıtıyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib bölgesindeki kamplara sığınan siviller, bir yandan zor kış şartlarında yaşama tutunmaya çalışırken bir yandan da evlerine dönmeyi hayal ediyor. Evsiz kalan siviller soğuk çadırlarını nefesleriyle ısıtmaya çalışıyor.

Haber Merkezi AA
Evsiz kalan siviller soğuk çadırlarını nefesleriyle ısıtmaya çalışıyor.
Evsiz kalan siviller soğuk çadırlarını nefesleriyle ısıtmaya çalışıyor.

Sert geçen kış aylarında sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altına düşmesi ve zaman zaman yağan kar İdlib'deki sivillerin yaşam mücadelesini zorlaştırıyor.

İdlib'de evsiz kalarak derme çatma çadırlara mahkum olan ailelerin çektiği sıkıntıları görüntülendi.

Hama'nın kuzeyindeki Kefrenbude ilçesi Esed rejiminin eline geçmeden kısa süre önce evlerini terk etmek zorunda kalan Zehra Şeyh, ailesiyle Türkiye sınırı yakınlarında Karama kampına sığınan sivillerden biri.

"ISINMAK İÇİN ELBİSELERİMİZİ YAKIYORUZ"

Şeyh yaptığı açıklamada, havanın çok soğuk ve tüm aile fertlerinin de hasta olduğunu belirterek, "Soğuk, çok soğuk. 5 kişi bir yorganla üstümüzü örtüyoruz. Soğuk bizi öldürdü. Odun ve ısınacak bir şeyimiz kalmadı, ısınmak için elbiselerimizi yakıyoruz." dedi.

Göç eden bir aileyi daha yanlarına aldıklarını söyleyen Şeyh, "Çadırda ne kadar kalabalık olursak o kadar ısınırız. Nefeslerimizle ısınıyoruz. Çok üşüyoruz, hepimiz hastayız. Kar yağıyor, gelecek günlerdeki karlar ise daha yoğun olacak. Isınmak için odun lazım. Köylerimize dönersek, toprak üzerinde kalırız. Bir tek köylerimize dönelim." ifadelerini kullandı.

HERKES BÜYÜK SIKINTILAR YAŞIYOR

Bir diğer kamp sakini Ahmet Cuma ise soğuk havaya karşı insanların ne yapacağını bilemediğini dile getirerek "İnsanlar çok zor bir halde. Özellikle bu soğuk dalgasında herkes hastalandı. Yeni göç var. Bombardıman sesleri, göç ettiğimiz yerlere kadar ulaşıyor. Herkes darda ve zorda." diye konuştu.

İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
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İdlib'in çocuk mezarcıları: Savaş ve ölümden başka bir şey görmediler
Suriye'de 2011 yılı itibariyle dünyaya gelen çocuklar, ülkede savaştan başka bir şey görmedi. İş ve eğitim olanaklarının olmadığı birçok bölgede yüz binlerce çocuk bir gün olsun okula gidemedi. Cevad ve Yazan kardeşler bu çocuklardan biri. Esed rejiminin saldırıları nedeniyle Halep'ten İdlib'e göçmek zorunda kalan ailelerin geçimini sağlamak için mezar kazıyorlar.


Kar yağışı beklendiğini ifade eden Cuma, "Bu insanların en önemli ihtiyaçlarından biri barınak. Sıcaklık eksi 7-8 civarında, daha da düşecek. Burada herkes kendi maddi imkanları çerçevesinde bir şeylere ısınmaya çalışıyor. Şu an buradaki herkes ikinci el elbise yakıyor, talep fazla olduğu için o da pahalandı. Bazıları araba lastiği kesip yakıyor." dedi.

Cuma, bir an önce yaşadıkları zor günlerin son bulması ve evlerine dönmeyi istediklerini vurguladı.

İdlib'de mülteciler yardım bekliyor
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İdlib'de mülteciler yardım bekliyor
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su altında kalan sığınmacı kampları yardım bekliyor.


ASTANA VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
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İdlib'de bir gün bir ömre bedel...
Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor.


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