II. Balfour Deklarasyonu

Filistin’i İsrail’e ve diğer Arap ülkelerine bağımlı bir topluluk haline getirmeyi hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu barış planına başta Filistin olmak üzere İslam ülkelerinden çok sert tepki gelmeye devam ediyor. Sözde “Yüzyılın Anlaşması” olarak nitelenen plana karşı protesto gösterileri de düzenleniyor. Bugün Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılacak “Filistin Çalıştay”ı öncesi Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD’nin Ortadoğu Barış Planı kapsamındaki ekonomik planının “Balfour Deklerasyonu”nun argümanları, kavram ve dayanaklarının yeniden kurulması anlamına geldiği belirtildi. Açıklamada, Filistin devletinin ekonomisinin kayıt altına alınarak, gelişme ve kalkınma imkanlarından mahrum bırakılmak istendiğine dikkat çekildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un, 1917’de siyonist hareketin önde gelen liderlerinden Baron Walter Rothschild’e hitaben yazdığı “Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatan vadeden” belge, Balfour Deklarasyonu olarak ilan edilmişti.

TARİHİ VE COĞRAFYAYI YOK SAYIYOR

ABD yönetiminin Filistinlilere ve haklarına karşı aldığı düşmanca tavırların ve gerçek niyetlerinin günden güne ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, “Buna Filistin halkının varlığını, tarihi, coğrafyayı ve gerçekleri yok sayan ve Filistin halkına sanki tesadüfen orada bulunmuş bir ahali gibi muamele eden ‘Uğursuz Trump Deklarasyonu’ ya da ‘2’nci Balfour Deklarasyonu’ diyebiliriz.” değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, “Bu proje, Filistin devletinin ekonomisi ve dayanaklarından söz etmiyor. Bu proje, işgal ve gayrimeşru yerleşimi temize çıkarmaya çalışıyor” ifadelerine yer verildi.

FİLİSTİNLİ GRUPLAR TEK SES

Filistinli gruplar, Fetih Hareketi, Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Bahreyn’in başkenti Manama’da ABD iş birliğiyle düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına karşı tek ses olup boykot çağrısı yaptı. Manama’da bugün başlayacak iki günlük çalıştayda Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini savunan Filistinli grup liderleri, Manama Çalıştayı’nı Filistin halkının sırtına vurulmak istenen bir hançer olarak niteliyor.

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BATI ŞERİA AYAKTA

Batı Şeria’da düzenlenen gösterilerde de yüzlerce Filistinli, Manama’da düzenlenecek “İhanet Çalıştayı”nı protesto etti. Bahreyn Çalıştayı’nı ve ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” protesto etmek için Ramallah’taki Manara Meydanı’nda toplanan Filistinliler, “Refah için Barış” çalıştayını kınayan pankartlar açtı ve çalıştayı “boykot” çağrısında bulundu.

6 ARAP ÜLKESİ KATILIYOR

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar’ın Manama’daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu. İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray’dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas’ın çalıştaya katılacaklarını Washington’a ilettiğini iddia etmişti.

Fas’ta dev protesto

Fas’ın başkenti Rabat’ta binlerce kişi, Yüzyılın Anlaşması planını ve ABD iş birliğiyle Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenecek “İhanet Çalıştayını” protesto etti. “Filistin için Utanç Anlaşmasına ve Bahreyn’deki İhanet Çalıştayına karşı” adı altında düzenlenen eyleme katılan binlerce Faslı, başkentteki parlamento binasına yürüdü. ABD’nin Yüzyılın Anlaşması planını dayatma girişimlerinin ve “bazı Arap ülkelerinin bu planı kabul etmesinin” kınandığı gösteride, “Halk anlaşmayı reddediyor”, “Halk Filistin’in özgür olmasını istiyor” sloganları atıldı. Fas hükümetinden planın karşısında durması talebinde bulunulan eylemde, İsrail bayrakları yakıldı, Filistin halkına destek için Mescid-i Aksa’nın fotoğrafları taşındı.

Lübnan: İhanetin ortağı olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Lübnanlıların Filistin’i satanlardan olmayacağını söyledi. Beyaz Saray’ın internet sitesinde önceki gün, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırlanan “Yüzyılın Anlaşması” planının ekonomi paketinin yayınlanmasının ardından Nebih Berri’nin Basın Ofisi’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Yatırımları için Lübnan’da verimli bir toprak bulamayacaklar. Bu yatırım, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devlet kurma ve geri dönüş gibi Filistin halkının hakları ve Filistin davası aleyhinedir. Lübnan ve Lübnanlılar Filistin’i otuz gümüşe (ucuza) satmak isteyenlerin ortağı olmayacak” ifadelerine yer verildi. Arap coğrafyasının Filistin meselesinin infazında kullanılmasına izin verilmemesinin istendiği açıklamada, Filistin davasının, her zaman olduğu gibi “Arapların maddi olanakları” silahıyla vurulmak istendiği aktarıldı.

Malezya anlaşmaya karşı

Malezya toplumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için planladığı “Yüzyılın Anlaşması”nın Filistin’e adalet getireceğine inanmadıklarını belirtti. Başkent Kuala Lumpur’da yaşayan farklı yaş ve meslek gruplarından Malezyalılar, Trump’ın İsrail ve Filistin’e barış getireceği öne sürülen barış planına inanmadıklarını belirtti. Petronas şirketinde teknik eleman olarak çalışan 27 yaşındaki Muhammed Basri, bu planın Filistin’e adalet getirmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Trump’ın ve ABD’nin Filistin’in lehine bir şey yapacağını sanmıyorum. Şimdiye kadar Filistin’de kimse olumlu bir şey görmedi. Trump Filistin’den ziyade İsrail’i savunacaktır” dedi. İnşaat mühendisi Mohd Rıdvan Sapian da planı “komik” bulduğunu ifade ederek, “Filistin yıllardır baskı altında. Gerek İsrail gerek ABD gerek Avrupa Birliği Filistin’e sürekli zulmediyor” diye konuştu.

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