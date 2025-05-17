İki saatte 100 Filistinliyi katletti

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüz çevirdiği terör devleti İsrail, yalnızlaşmanın acısını Gazze’deki Filistinli sivillerden çıkardı. Önceki gece Gazze’ye düzenlediği hava saldırıları ile 2 saatte 100 kişiyi şehit eden işgalci güç, Trump’ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Ortadoğu turu süresince 400’e yakın Gazzeli sivili katletti. 7 Ekim 2023’te başlayan soykırımda, İsrail saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 53 bin 119'a yükselirken, yaralı sayısı ise 120 bin 214 oldu.





2 SAATTE 100 ŞEHİT

Trump Suudi Arabistan ve Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında 237 Filistinliyi şehit eden İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi, gece düzenlediği saldırılarda 2 saat içinde 100 Filistinliyi öldürdü. İşgalcilerin Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Cibaliya, Tel ez-Zater ve Tel es-Sultan bölgelerine gece yarısı başlayan ve sabah şiddetlenen saldırılar düzenlediği kaydedildi. Gazze'de 11 evin hedef alındığı saldırılarda, Beyt Lahiya'da aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yerinden edilmiş en az 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Cibaliya'nın doğusundaki Zamu Caddesi'ndeki bir ambulansın işgalcilerin savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığı, 50’den fazla Filistinlinin bu saldırılarda şehit olduğu belirtildi. İşgalcilerin saldırılarıyla henüz sayıları tespit edilemeyen çok sayıda yaralının da bulunduğu belirtilirken, Filistinlilerin başka bölgelere kaçmak zorunda kaldığı ifade edildi.





KANSER TEDAVİ MERKEZİ HİZMET DIŞI

Şafak vakti saldırılar sürerken, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in geceden sabaha Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 143 kişinin hayatını kaybetti açıklandı. Bombardımanda ölenlerin çoğunluğunun kadınlar ve çocuklardan oluştuğu ifade edildi. Saldırılar sonucunda Gazze'deki kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Gazze Avrupa Hastanesi hizmet dışı kaldı. Böylelikle Trump’ın 4 günlük Ortadoğu turu süresince 380 kişi İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmiş oldu.





AMACI ZİYARETE KANLA GÖLGE DÜŞÜRMEK

Filistin Sağlık Bakanlığı Trump’ın Ortadoğu çıkarması ile eş zamanlı olarak İsrail’in saldırganlığının artışına ilişkin açıklama yaptı. Turun ilk gününde İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, Tel ez-Zater, Şeyh Zayid ve Es-Selam gibi yoğun nüfuslu mahallelerin de aralarında bulunduğu 7 bölge için tahliye kararı yayınladı. Uyarının ardından doğrudan düzenlenen bombardımanda, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Aynı gün Nasır Hastanesi ve Gazze-Avrupa Hastanesinin yanı sıra yerinden edilmiş kişilerin barındığı ev ve çadırlara da topçu ateşi açıldı.





KATLİAMLARLA DOĞRUDAN MESAJ

Trump'ın ziyaretinin ikinci gününde İsrail, evleri, sivillerin toplandığı bölgeleri ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını hedef alan top atışlarında yaklaşık 118 Filistinliyi öldürdü. Ayrıca, Gazze kentindeki 4 okul ve Şifa Hastanesi dahil olmak üzere yerleşim alanları için tahliye emri verildi. Trump'ın ziyaretinin 3. günü olan perşembe günü ise İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yerlerinden edilmiş kişilerin ev ve çadırlarının yanı sıra bir sağlık merkezi ve bir mescidi hedef alan hava saldırılarında yaklaşık 119 Filistinliyi öldürdü.





ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR

Hamas'tan yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere yönelik saldırı ve katliamlarını tırmandırarak ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik arabulucuların çabalarını baltalamaya çalıştığını belirtti. Bu saldırıların "sivil halkı yok etmeye dönük soykırımın bir devamı" olduğuna işaret edilen açıklamada, "Yerleşim alanlarının, içinde yaşayanlarla birlikte bombalanması ve katliamlar işlenmesi, faşist, acımasız bir tutum ve savaş suçlusu Netanyahu'ya hiçbir zafer getirmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.



