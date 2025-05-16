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ABD Başkanı Trump'tan 'Gazze' mesajı: İki- üç hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer olacak

ABD Başkanı Trump'tan 'Gazze' mesajı: İki- üç hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer olacak

11:1016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret etti. Trump, ABD'ye döneceğini belirterek, "Körfez turundan sonra eve dönme zamanı. İki- üç hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer olacak. Gazze'deki durumu da halledeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi toplantısının ardından ABD'ye döndüğünü duyurdu. Ukrayna-Rusya barış müzakerelerine ilişkin konuşan Trump, Gazze'deki soykırıma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Gazze’de süren çatışmalara da değinen Trump, ABD’nin bu konuda daha aktif rol üstleneceğini ve bölgede barışa dair somut çözümler üzerinde çalıştıklarını belirterek,

“Önümüzdeki 2-3 hafta içinde dünya çok daha güvenli bir yer haline gelecek. Hem diplomatik hem askeri kanallardan önemli adımlar atıyoruz. Gazze’deki durumu da halledeceğiz. Orada da işler çok yakında değişecek"
dedi.

"Putin ile görüşmek istiyorum"

“Evime dönüyorum”
diyen Trump, önümüzdeki günlerde Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Kremlin ile diplomatik temasların sürdüğünü ifade eden Trump,
“Eğer uygun bir zemin oluşturabilirsek, Başkan Putin’le en kısa sürede bir araya geleceğiz”
ifadelerini kullandı.
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