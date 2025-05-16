ABD Başkanı Donald Trump 11. kez dede oldu

31 yaşındaki Tiffany Trump ve 27 yaşındaki eşi Michael Boulos ilk çocuklarını dünyaya getirdi.





ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump, sosyal medyada oğlunun küçük ayağının fotoğrafını paylaşarak, "Tatlı oğlumuz Alexander Trump Boulos dünyaya hoş geldin. Seni kelimelerle anlatılamayacak kadar çok seviyoruz! Hayatımıza girdiğin için teşekkür ederiz!" dedi.





24 Ekim'de yaptığı bir konuşma sırasında Tiffany'nin hamileliğini duyuran Donald Trump, eski eşi Maria Maples'tan olan en küçük kızını "çok müstesna bir genç kadın" diye nitelendirmişti. Donald Trump, Tiffany hakkında "Bir bebeği olacak. Bu çok güzel." demişti.





Maples, Tiffany'nin doğum duyurusuna yaptığı yorumda yeni torunuyla ilgili heyecanını paylaştı. Maples, "Dünyada bundan daha büyük bir sevinç yok." diye yazdı.





TRUMP'IN TORUNLARI





Donald Trump'ın, yeni doğandan 18 yaşındakilere kadar değişen diğer torunları, çocukları Donald Jr., Ivanka, Eric ve Tiffany arasında dağılmış durumda.





Donald Jr. ve eski eşi Vanessa'nın 5 çocuğu var: 18 yaşındaki Kai Madison, 16 yaşındaki Donald John Trump III, 13 yaşındaki Tristan, 12 yaşındaki Spencer ve 10 yaşındaki Chloe.





Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın ise üç çocuğu var: 13 yaşındaki Arabella, 11 yaşındaki Joseph ve 9 yaşındaki Theodore.





Eric Trump ve eşi Lara'nın da iki çocuğu var: 7 yaşındaki Eric "Luke" ve 5 yaşındaki Carolina.







