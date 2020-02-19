Dünya İki uçak havada kafa kafaya çarpıştı
OKYANUSYA

İki uçak havada kafa kafaya çarpıştı

Avustralya’da havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı
Avustralya’da iki küçük uçak havada çarpıştı

Avustralya’nın Victoria eyaletindeki Mangalore kasabası yakınlarında havada çarpışarak düşen iki küçük uçakta bulunan 4 kişinin hayatını kaybetti.

BİLİNMEYEN BİR NEDENLE HAVADA ÇARPIŞTILAR

Victoria Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Melbourne kentinin kuzeyindeki Mangalore kasabası yakınlarında içerisinde ikişer kişinin bulunduğu iki küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştı.

  • Mangalore Havalimanı'nın doğusunda yerel saatle sabah 11.25’te meydana gelen kazanın ardından düşen uçaklardaki 4 kişi öldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğünü ve ölenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediğini belirten Victoria Polisi, çarpışma hakkında Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği yetkilerinin bilgilendirildiğini kaydetti.

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