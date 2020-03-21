İlaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor

Türkiye'de de yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama şirketlerinin iş yükü arttı. İzmir'de, bir ilaçlama firmasının yetkilisi Mustafa Şeran (41), siparişlere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, her gün 08.30 ile 24.00 saatleri arasında yoğun olarak hizmet verdiklerini belirtti. Ev ve iş yerlerinde dezenfekte işlemi yaptıklarını anlatan Şeran, "Firma olarak baharın gelmesiyle birlikte periyodik olarak binaların ilaçlanmasını yapıyorduk. Ama virüsün ardından yoğunluğumuz daha da arttı. Sabah 08.30'dan gece 24.00'e kadar çalışıyoruz. İnsanlar 'virüs bana bulaşır mı, eve götürür müyüm' endişesiyle dezenfekte işlemine ilgi göstermeye başladı" dedi.

FOTOĞRAF 10 Türkiye'de de yayılan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama şirketlerinin iş yükü arttı. İzmir'de, bir ilaçlama firmasının yetkilisi Mustafa Şeran (41), siparişlere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, her gün 08.30 ile 24.00 saatleri arasında yoğun olarak hizmet verdiklerini belirtti. Ev ve iş yerlerinde dezenfekte işlemi yaptıklarını anlatan Şeran, Firma olarak baharın gelmesiyle birlikte periyodik olarak binaların ilaçlanmasını yapıyorduk. Ama virüsün ardından yoğunluğumuz daha da arttı. Sabah 08.30'dan gece 24.00'e kadar çalışıyoruz. İnsanlar 'virüs bana bulaşır mı, eve götürür müyüm' endişesiyle dezenfekte işlemine ilgi göstermeye başladı dedi. Ekiplerin koruyucu elbiseler giyerek buharlama sistemi sayesinde dezenfekteyi ince partiküllere bölebildiğini ifade eden Şeran, havanın ulaştığı ancak insan elinin değemeyeceği yerlerde dahi dezenfeksiyon talebiyle karşılaştıklarını kaydetti. Yüzeyler üzerinde kalabilecek virüslerin ilaçla birlikte döküldüğünü vurgulayan Mustafa Şeran, işlemin mekanın büyüklüğüne göre 20 dakika ile 2 saat aralığında tamamlanabildiğini belirtti. Şeren, kötü niyetli kişilere karşı uyarıda da bulunarak, Dezenfekte, ortamı virüslerden koruma anlamına gelir. Bir binada ne kadar çok insan sirkülasyonu varsa o kadar sık ilaçlama yapmak gerekir. İlaçlamanın metrekare hesabına göre ücreti de değişir. Bunun bedeli 250 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak koronavirüsü fırsata çevirenler var. Bu durumdan istifade ediyorlar ifadelerini kullandı. Dezenfeksiyon işlemi yaptıran bir mobilya mağazasının yetkilisi Ufuk Bağrıaçık da hem çalışanlar hem de mağazayı ziyaret edenler için böyle bir önlem aldıklarını söyleyerek şunları anlattı: Koronavirüs sayı olarak ülkemizde de artmaya başladı. Biz de müşterilerimizin mağazamızı rahatça gezebilmelerini sağlamak için onların sağlığını düşünerek mağazayı ilaçlatmaya karar verdik. Böylece kendimizi ve ailemizi de koruma altına almış olduk. Çalışmak zorunda olduğumuz için bu kararı aldık. Dezenfeksiyon işlemini yaptırarak daha sağlıklı biçimde çalışmayı arzu ediyoruz. İlaçlama hizmetinde talep patlaması diye bir haber var Türkiye'de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları gibi ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilirken, ilaçlama firmaları da en yoğun günlerini yaşıyor. Ev ve iş yerlerinden dezenfeksiyon işlemi için sıklıkla sipariş aldıklarını anlatan firma yetkilisi Mustafa Şeran, havanın ulaştığı ancak insan elinin değemeyeceği yerlerde dahi dezenfeksiyon sağladıklarını söyleyerek durumu fırsata çevirip fahiş fiyatla bu hizmeti verenlere tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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Ekiplerin koruyucu elbiseler giyerek buharlama sistemi sayesinde dezenfekteyi ince partiküllere bölebildiğini ifade eden Şeran, havanın ulaştığı ancak insan elinin değemeyeceği yerlerde dahi dezenfeksiyon talebiyle karşılaştıklarını kaydetti. Yüzeyler üzerinde kalabilecek virüslerin ilaçla birlikte döküldüğünü vurgulayan Mustafa Şeran, işlemin mekanın büyüklüğüne göre 20 dakika ile 2 saat aralığında tamamlanabildiğini belirtti.

'Koronavirüsü fırsata çevirmek isteyenler var'

Şeren, kötü niyetli kişilere karşı uyarıda da bulunarak, "Dezenfekte, ortamı virüslerden koruma anlamına gelir. Bir binada ne kadar çok insan sirkülasyonu varsa o kadar sık ilaçlama yapmak gerekir. İlaçlamanın metrekare hesabına göre ücreti de değişir. Bunun bedeli 250 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkabiliyor. Ancak koronavirüsü fırsata çevirenler var. Bu durumdan istifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'Daha sağlıklı biçimde çalışmayı arzu ediyoruz'

Dezenfeksiyon işlemi yaptıran bir mobilya mağazasının yetkilisi Ufuk Bağrıaçık da hem çalışanlar hem de mağazayı ziyaret edenler için böyle bir önlem aldıklarını söyleyerek şunları anlattı:

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"Koronavirüs sayı olarak ülkemizde de artmaya başladı. Biz de müşterilerimizin mağazamızı rahatça gezebilmelerini sağlamak için onların sağlığını düşünerek mağazayı ilaçlatmaya karar verdik. Böylece kendimizi ve ailemizi de koruma altına almış olduk. Çalışmak zorunda olduğumuz için bu kararı aldık. Dezenfeksiyon işlemini yaptırarak daha sağlıklı biçimde çalışmayı arzu ediyoruz."