İlk Cuma coşkusu: Aksa'da 100 bin Filistinli

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail kısıtlamalarına rağmen 100 bin Müslüman ramazanın ilk cuma namazını eda etti. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelişleri kısıtlamasına karşın on binlerce Filistinli Ramazan'ın ilk cuması için Aksa'ya akın etti. Batı Şeria'dan cuma namazı için Müslümanların ilk kıblesine gitmek isteyen Filistinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli noktalardaki İsrail askeri kontrol noktasından geçerek otobüslerle Doğu Kudüs'e geldi. İsrail polisi, sabahın erken saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya açılan yolları trafiğe kapattı. Filistinliler ise İsrail'in Eski Şehir çevresinde kurduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaştı. Cuma hutbesinde Filistin ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu ile Gazze'deki acıların son bulması için dua edildi.





BATI ŞERİA'DAN GELENLERE ENGEL

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, namaz sonrasında bu yılki ramazan ayının ilk cuma namazını yaklaşık 100 bin kişinin eda ettiğini söyledi. “Bu rakam çok düşük, normalde çok çok daha fazla olurdu” diyen Hatib, “Ancak çok kısıtlı sayının dışında insanların Batı Şeria'dan gelmesi engellendi. Aynı şekilde, çevrede (İsrail polisi tarafından) kurulan çok sayıda kontrol noktası da insanların Aksa'ya ulaşmasına engel oluyor” ifadelerini kullandı. Hatib, “Namazın huzur içinde geçtiğini, insanların Aksa'yı özlediğini, çok şükür burada ibadet edebildiğini, inşallah gelecek yıllarda daha fazla insanın buraya ulaşması için dua ettiklerini” belirtti.





İNSANLAR BURUK MUTLULUK EKSİK

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinli kadın Rima Hassuna (55), Gazze'de ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail'in saldırıları gölgesinde idrak edilen Ramazan ayında ‘insanların buruk ve mutluluğun eksik olduğunu’ vurguladı. Hasssuna, “Allah insanların oruçlarını inşallah kabul eder. Bu yıl diğer yıllar gibi değil. Eskiden her yer süs, tüm buralar ışıkla kaplanmış olurdu. Bu yıl kimse süs asmadı. Biz Gazze ve Batı Şeria halkına, şehitlere, başlarına gelene saygımızdan evimizi bile süslemedik” dedi.





UMARIM BU SIKINTIDAN KURTULURUZ

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yeniden başlamasından korktuklarını ifade eden Filistinli Semir Necdi, “Gazze'ye giden yardımların kesilmesi; savaşın yeniden başlaması yardımların tamamen durması anlamına geliyor. Umarız, insanlar bu sıkıntıdan kurtulur. Çünkü Gazze'deki durum hiçbir insanın tahammül edebileceği şekilde değil.”





İLK CUMADA CAMILER DOLDU TAŞTI

Türkiye’nin dört bir yanındaki camiler, Ramazan ayının ilk cumasında doldu taştı. Kalabalık nedeniyle cami içinde yer bulamayanlar, namazlarını avluda ve cami çevresinde kıldı. İstanbul’da vatandaşlar, Sultanahmet, Süleymaniye, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Camii'ni doldurdu. Bursa'da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camileri doldurdu. Bursalılar da Cuma namazını 6 asırlık Ulu Cami'de eda etti. Edirne'de vatandaşlar, Ramazan'ın ilk cuması için Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.



