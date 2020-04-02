İlk koronavirüs cinayeti: Bana hastalık bulaştırdın deyip doktor sevgilisini öldürdü

Koronavirüsün en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da salgın nedeniyle ilk cinayet işlendi. Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede koronayla mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı öldürdü.

Genç doktor hastanede koronavirüsle mücadele ediyordu.

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Suçunu itiraf etti

Dailymail'in haberine göre; 28 yaşındaki De Pace’nin kız arkadaşını “kendisine koronavirüsü bulaştırdığı” gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Cansız bedenini polis buldu

27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace’nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, “Onu öldürdüm çünkü bana virüs bulaştırdı” ifadelerini kullandı.

Test sonuçları negatif çıktı

Erkek hemşireye ve sevgilisine virüs testi yapıldığı ikisinin de sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Öte yandan Quaranta’nın ölmeden İtalya’daki doktor ve sağlık çalışanları haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.