Dünya İlk koronavirüs cinayeti Bana hastalık bulaştırdın deyip doktor sevgilisini öldürdü
KORONAVİRÜS

İlk koronavirüs cinayeti: Bana hastalık bulaştırdın deyip doktor sevgilisini öldürdü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüse bağlı kayıtlara geçen ilk cinayet İtalya'da gerçekleşti. Salgından en çok etkilenen ülkede bir erkek hemşire, doktor olan kız arkadaşını boğarak öldürdü. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden adam "Bana virüs bulaştırdı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Yetkililer, çiftin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Yetkililer, çiftin koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Koronavirüsün en sert etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya’da salgın nedeniyle ilk cinayet işlendi. Antonio De Pace isimli erkek hemşire, doktor olan ve hastanede koronayla mücadele eden kız arkadaşı Lorena Quaranta’yı öldürdü.

Genç doktor hastanede koronavirüsle mücadele ediyordu.

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Suçunu itiraf etti

Dailymail'in haberine göre; 28 yaşındaki De Pace’nin kız arkadaşını “kendisine koronavirüsü bulaştırdığı” gerekçesiyle öldürdüğü belirtildi. Salı gecesi polisi arayan De Pace’nin suçunu itiraf ettiği belirtildi.

Cansız bedenini polis buldu

27 yaşındaki Quaranta’nın cansız bedenini evde bulan polis, De Pace’nin de bileğinde kesikler olduğu ve intihar etmeye çalıştığını duyurdu. Sorguya alınan De Pace, “Onu öldürdüm çünkü bana virüs bulaştırdı” ifadelerini kullandı.

Test sonuçları negatif çıktı

Erkek hemşireye ve sevgilisine virüs testi yapıldığı ikisinin de sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi. Öte yandan Quaranta’nın ölmeden İtalya’daki doktor ve sağlık çalışanları haklarıyla ilgili çok sert mesajlar paylaştığı açıklandı.

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