İlk teravih Avustralya'da kılındı

Avustralya’daki yarım milyondan fazla Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını eda etmek için ülke genelindeki cami ve mescitlere akın etti.

Yarın başlayacak oruca hazırlanan Avustralyalı Müslümanlar, ülke genelindeki 200’den fazla cami, mescit ve geçici ibadet yerlerinde teravih namazı için bir araya geldi.

Ramazanın ilk teravih namazında Melbourne’deki cemaati en kalabalık camiler arasında yer alan Meadow Heights Camisi de Avustralyalı Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Camiyi dolduran Müslümanlar önce yatsı namazı kıldı ardından Avustralya’daki bu yılın ilk teravih namazı için saf tuttu.

"Rahmet ayı ramazan tüm insanlığa hayır getirsin"

Namazın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan cami imamı Nusrettin Öztürk, "Rahmet ayı ramazanın tüm insanlığa hayır getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının bütün Müslümanlara iyilik, güzellik ve rahmet getirmesini dileyen Öztürk, "Mazlum ve mağdur kardeşlerimizin bir an evvel o mazlum ve mağduriyetlerinden kurtulmasına, yaşadığımız dünyanın daha güzel, daha müreffeh, daha insanca yaşanılabilir bir dünya olması noktasında ramazanı şerifin bir vesile olmasını da yüce Rabb'imden niyaz ediyorum." diye konuştu.

"Rabb'im seneye tekrarını naip etsin"

Cami cemaatinden Murat Şirin, ramazana erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek "Memleketimizden çok uzaklarda da olsa ramazanı şerife ulaşmak, tabii ki bu heyecanı yaşamak bizleri çok mutlu etti. Rabb'im inşallah seneye de tekrarını nasip etsin ve bunu layıkıyla yaşamayı bizlere naip etsin inşallah." ifadelerini kullandı.

Avustralya’da resmi rakamlara göre 604 bin 200 Müslüman yaşıyor. Avustralya’da 25 milyonu geçen toplam nüfusun yüzde 2,6’sını teşkil eden Müslümanlar ülkenin çok kültürlülük politikaları dahilinde, kendilerine ait cami ve mescitlerde hem ibadetlerini hem de kültürel faaliyetlerini serbestçe yapabilme imkanına sahip.