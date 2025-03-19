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İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ABD'den açıklama: Türkiye'nin iç işlerine karışmayız

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ABD'den açıklama: Türkiye'nin iç işlerine karışmayız

22:4319/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz. Fakat başka bir ülkenin iç karar alma süreçleri hakkında yorum yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin ABD açıklamada bulundu.

Gazeteci Yunus Paksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı.

"Türkiye'nin iç işlerine karışmayız"

Bakanlığın açıklamasında Türkiye'de 'insan hakları'nın olmadığı düşüncesi savunularak, "
Türkiye’yi insan haklarına saygı göstermeye ve kendi iç çerçevesini uygun şekilde ele almaya teşvik edebiliriz.
" denildi.

Açıklamanın devamında ise ABD'nin Türkiye'nin iç işlerine karışmayacağı vurgulandı.

ABD'nin Türkiye'den 'tüm vatandaşların haklarına saygı gösteren bir şekilde hareket etmeleri' yönünde bir beklenti içerisinde olduğu aktarılan açıklamada, "Bu zaten çok açık." denildi.



#Ekrem İmamoğlu
#ABD
#Gözaltı

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