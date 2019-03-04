Dünya INF çekilmesi sonrası ilk ABD-Rusya görüşmesi Avusturyada gerçekleşti
AMERİKA

INF çekilmesi sonrası ilk ABD-Rusya görüşmesi Avusturya'da gerçekleşti

ABD-Rusya Genelkurmay Başkanları, ABD'nin Avusturya'da Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çekilmesinin ardından ilk kez görüştü.

Haber Merkezi AA
Arşiv: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov
Arşiv: ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov

ABD'nin Rusya ile 1987'de imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından ilk kez iki ülke genelkurmay başkanları bir araya geldi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Avusturya'da bir araya geldiğini duyurdu.

İki generalin söz konusu görüşmelerinin detaylarını paylaşmama konusunda mutabık kaldıklarını belirten Ryder, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

  • "İki askeri lider Suriye'de Koalisyon ile Rus güçlerinin operasyonlarının güvenli bir şekilde ayrışmasını ele aldı ve Amerikan-Rus askeri ilişkileri, Avrupa'daki mevcut güvenlik durumu ve diğer önemli konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, ABD ve Rusya ordusu arasında operasyonel güvenliği ve stratejik istikrarı güçlendirme çabalarını ele aldılar."

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin 2 Şubat itibarıyla Rusya ile 1987'de imzalanan INF'den çekildiğini açıklamıştı.

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