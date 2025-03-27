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İngiltere ABD ile ticaret savaşını tırmandırmak istemiyor: 'İyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz'

İngiltere ABD ile ticaret savaşını tırmandırmak istemiyor: 'İyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz'

14:0027/03/2025, Perşembe
AA
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İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, ABD ile ticaret savaşını tırmandırmak istemediklerini belirterek, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından İngiliz medyasına konuşan Reeves, ticaret savaşlarının kimse için iyi olmadığını ve enflasyonu artırarak daha yüksek fiyatlara yol açabileceğini dile getirdi.

'Bu savaş ABD için iyi olmaz'

Ayrıca bu durumun İngiliz şirketler için ihracatı zorlaştırabileceğini söyleyen Reeves, "Şu anda bu ticaret savaşlarını tırmandıracak herhangi bir şey yapmak istemiyoruz. ABD ile daha iyi bir ticari ilişki kurmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftanın önemli olduğunun farkındayım. Bugün devam eden başka görüşmeler de var, bakalım önümüzdeki birkaç gün içinde nereye varacağız." diye konuştu. Reeves, ticaret savaşlarının İngiltere kadar ABD için de iyi olmayacağını ifade ederek, "Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün boyunca İngiltere için iyi bir anlaşma sağlamak üzere yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Gümrük vergisine son 5 gün

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu (SMMT) verilerine göre, ABD, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) sonra en büyük ikinci otomobil ihracat pazarı olarak öne çıkarken, İngiltere'nin araç ihracatında geçen ay ABD, yüzde 19,7 pay aldı. Bu arada Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yönelik yüzde 25 gümrük tarifeleri 2 Nisan'da yürürlüğe girecek.

#ABD'nin gümrük vergileri
#İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves
#Donald Trump

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