İngiltere ABD ile ticaret savaşını tırmandırmak istemiyor: 'İyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz'

Ayrıca bu durumun İngiliz şirketler için ihracatı zorlaştırabileceğini söyleyen Reeves, "Şu anda bu ticaret savaşlarını tırmandıracak herhangi bir şey yapmak istemiyoruz. ABD ile daha iyi bir ticari ilişki kurmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki haftanın önemli olduğunun farkındayım. Bugün devam eden başka görüşmeler de var, bakalım önümüzdeki birkaç gün içinde nereye varacağız." diye konuştu. Reeves, ticaret savaşlarının İngiltere kadar ABD için de iyi olmayacağını ifade ederek, "Bu nedenle önümüzdeki birkaç gün boyunca İngiltere için iyi bir anlaşma sağlamak üzere yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.