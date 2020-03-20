Dünya İngiltere tüm mekanları kapatıyor
KORONAVİRÜS

İngiltere tüm mekanları kapatıyor

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bu geceden geçerli olmak üzere restoran, bar, kafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Londra'da koronavirüs karşı yeni tedbirler alındı.
Londra'da koronavirüs karşı yeni tedbirler alındı.

Başbakan Boris Johnson, düzenlediği basın toplantısında, hafta başında açıklanan önlemleri güçlendireceklerini belirterek, "Kafelere, barlara ve restoranlara mümkün olan en kısa sürede bu gece kapanacakları ve yarın tekrar açılmayacaklarını söylüyoruz." dedi.

Johnson, kararın gece kulüpleri, sinemalar, tiyatrolar ve spor salonları gibi yerler için de geçerli olduğunu belirti.

Halktan, evden çıkmayıp sağlığın korunmasına katkı yapmalarını isteyen Johnson, el ele vererek virüsü yeneceklerini ifade etti.

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DÜNYA
New York'ta koronavirüs nedeniyle zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapanacak

İngiltere’de bugün hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artarak 184 olmuştu. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan vakaların artmasıyla Londra’daki iki hastanede kapasitelerin tamamı dolmuştu.

Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka, bar, restoran ve gece kulübü gibi yerlere gitmeme tavsiyesinde bulunsa da bunun gibi mekanların kapatılması kararı alınmamıştı.

İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60’ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmıştı.

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