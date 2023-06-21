|
Dünya

İngiltere'de 62 yıl sonra bir ilk

İngiltere'nin kamu borcu mayıs ayında 1961 yılından beri ilk kez gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 100'ünü aştı.

13:18 . 21/06/2023 الأربعاء
AA
Arşiv

Arşiv

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkenin net kamu borçlanması mayısta geçen yılın aynı ayına göre 10,7 milyar sterlin artışla 20 milyar sterline ulaştı.

Bu rakam, ilgili aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1993'ten beri en yüksek ikinci mayıs ayı borçlanması oldu.

Söz konusu artış, büyük oranda enerji destek programları ve sosyal güvenlik yardımlarından kaynaklandı.

Kamunun toplam borcu mayıs sonu itibarıyla 2.567 trilyon sterline ulaşarak GSYH'nin yüzde 100,1'ine karşılık geldi.

ONS, net kamu borcunun Mart 1961'den beri ilk kez GSYH'nin yüzde 100'ünün üzerine çıktığını bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası dışındaki kamu borcu ise 2.29 8 trilyon sterlin olarak hesaplandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, ekonomiyi büyütmek ve borcu azaltmak amacıyla defterleri dengelemek için zor ama gerekli kararlar aldığını belirtti.



#İngiltere'de kamu borçlanması
#GSYH
#ekonomi
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kuraları çekildi: Rakipler belli oldu