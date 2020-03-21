İngiltere’de de bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten 33 kişi daha öldü Çin’de ortaya çıkan ve hızla Avrupa’yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Birleşik Krallık’ta bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere’de korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı. Ülke genelinde bu gece itibariyle gece kulübü, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile kafe, bar ve restoranlar kapatılıyor.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 06:28 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 06:38 İHA