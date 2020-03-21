Dünya İngilterede de bilanço ağırlaşıyor Koronavirüsten 33 kişi daha öldü
KORONAVİRÜS

İngiltere’de de bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüsten 33 kişi daha öldü

Çin’de ortaya çıkan ve hızla Avrupa’yı etkisi altına alan ölümcül korona virüsü Birleşik Krallık’ta bilançoyu ağırlaştırıyor. İngiltere’de korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 177’ye, toplam vaka sayısı 3 bin 983’e ulaştı. Ülke genelinde bu gece itibariyle gece kulübü, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile kafe, bar ve restoranlar kapatılıyor.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer ölü sayısının 177’ye, toplam vaka sayısını 3 bin 983’e yükseldiğini açıkladı.

50 İLE 99 YAŞ ARALIĞINDA

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, korona virüse bağlı hayatını kaybeden kişilerin mevcut sağlık sorunları bulunduğunu, 50 ile 99 yaş aralığında olduğunu açıkladı.

12 HAFTADA DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Önümüzdeki 12 hafta içinde korona virüs karşısında durumu tersine çevirebiliriz" dedi.

  • Johnson, bu gece itibariyle gece kulübü, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile kafe, bar ve restoranların kapatılacağını kaydetti.

Öte yandan Kuzey İrlanda’da yapılan testler sonucu 9 yeni vaka kaydedildi. Kuzey İrlanda’daki toplam doğrulanmış vaka sayısı 86’ya ulaştı.

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