Dünya İngilterede doktorların zor kararı Ümit kestiğiniz hastaların solunum cihazlarını tedavisi yüksek kişilerde kullanın
KORONAVİRÜS

İngiltere'de doktorların zor kararı: Ümit kestiğiniz hastaların solunum cihazlarını tedavisi yüksek kişilerde kullanın

İngiliz Tabipler Birliği, hastanelerin kapasitelerinin aşılması durumunda neler yapılacağını içeren bir kılavuz yayımladı. Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisi için diğer bazılarının imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir.

Haber Merkezi AA
İngiltere'de sağlık çalışanlarının &quot;hayati kararlar&quot; almaya zorlanabileceği öngörüldü.
İngiltere'de sağlık çalışanlarının "hayati kararlar" almaya zorlanabileceği öngörüldü.

İngiltere'de doktorların, hayatta kalma ihtimali daha düşük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının solunum cihazlarını, yaşama ihtimali daha yüksek hastalara vermek zorunda kalabileceği öngörüldü.

Belgeye göre, böyle bir durumda sağlık çalışanları "hayati kararlar" almaya zorlanacak.

Doktorlar, salgının olmadığı normal şartlarda yoğun bakım tedavisi uygulanabilecek bazı hastalara, bu imkanın sunulmamasına karar verebilecek.

Solunum cihazı gibi sınırlı imkanların kullanılmasıyla ilgili kararların önemine dikkat çekilen belgede, "Sağlık çalışanları, hayatta kalma olasılığı daha yüksek hastaların tedavisinin sağlanması için bazı hastalardan tedavi imkanlarını geri çekmek zorunda kalabilir" ifadesi kullanıldı.

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İyileşmekte olan hastaların bile solunum cihazı alınabilecek

Belgede bunun, durumu stabil hatta iyileşmekte olan ancak genel durumu aynı cihaza ihtiyaç duyan diğer bir hastadan daha kötü olan kişiler için de geçerli olabileceği belirtildi.

  • BMA Tıp Etiği Komitesi Başkanı Dr. John Chisholm, konuya ilişkin açıklamasında, alınacak bu "zor kararların öfkeye neden olabileceğini bildiklerini" vurgulayarak, "Kimse bu kararları vermek istemiyor, ancak kapasitenin aşılması durumunda bu kararların alınması gerekiyor" dedi.

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Gelecek hafta sadece yeni 30 solunum cihazı hazır olacak

Halihazırda 8 bin solunum cihazı bulunan ülkede minimum 30 bin solunum cihazına ihtiyaç duyuluyor. Ancak gelecek hafta sadece 30 adet cihaz teslim edilecek olması endişelere yol açıyor.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı dün 563 artarak 2 bin 352'ye yükselmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

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