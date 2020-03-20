Dünya İngilterede koronavirüsle mücadele için 65 bin emekli sağlık çalışanı göreve çağrıldı
KORONAVİRÜS

İngiltere’de 65 bin emekli sağlık çalışanı göreve çağrıldı

İngiltere'de koronavirüsle mücadele için 65 bin emekli sağlık çalışanı göreve çağrıldı

İngiltere'de 65 bine yakın emekli sağlık çalışanı koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede, mevcut sağlık personelinin yetersiz kalma tehlikesine karşı göreve çağrıldı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İngiltere’de devlete bağlı Ulusal Sağlık İdaresi (NHS) ‘size ihtiyacımız var’ sloganıyla emekli olan doktor ve hemşirelerin görevlerinin başına dönmesini istedi. NHS, özellikle son üç yıl içerisinde emekli olan doktor ve hemşirelerin mesleklerini icra etmeleri için kayıt yaptırmalarını istedi.


İngiltere’deki Genel Tıp Konseyi, 2017 yılından itibaren emekli olan 15 bin 500 doktora, Hemşirelik ve Ebelik Konseyi de emekli olan 50 bin üyesine mektup yazarak göreve dönmeleri için çağrı yaptı.

İngiliz basınının aktardığına göre, sağlık hizmetlerindeki yükü azaltmak için son sınıftaki tıp ve hemşirelik öğrencilerinin de geçici süreyle istihdam edilmeleri sağlanacak.

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Sağlık Bakanı Matt Hancock, son yıllarda emekliye ayrılmış sağlık çalışanlarının sağlık sistemine tecrübe ve uzmanlıklarıyla katkıda bulunmalarını istediklerini dile getirdi.

Diğer yandan hükümet, evde bakımı yapılabilecek hastaları taburcu ederek hastanelerde boş yatak sayısını artırmaya çalışıyor. Bu amaçla hükümet evde bakım hizmetleri için sosyal hizmetlere 3 milyar sterlin ödenek ayırdı. Böylece NHS, ay sonuna kadar 15 bin, 15 Nisan’a kadar da hastanelerde 30 bin kadar boş yatak elde etmeyi planlıyor.

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