Dünya İngilterede koronavirüsten vefat eden en genç hemşireye son sözler Çocuklar için endişelenme
KORONAVİRÜS

İngiltere'de koronavirüsten vefat eden en genç hemşireye son sözler: Çocuklar için endişelenme

İngiltere'nin West Midlands bölgesinde bir hastanede görev yapan koronavirüs hemşiresi Areema Nasreen, mücadelesini verdiği virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Solunum cihazına bağlı olduğu sırada eşi onu ziyaret etti ve 'çocuklar için endişelenme' dedi. Hemşire Nasreen, bu sözün hemen ardından gözlerini hayata yumdu. İngiltere'de koronavirüsten vefat eden en genç sağlık çalışanı olarak kayda geçen Nasreen, ardında 3 çocuğunu bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Areema Nasreen, 36 yaşında çalıştığı West Midlands Walsall Manor Hastanesi'nde yoğun bakımda öldü.
Areema Nasreen, 36 yaşında çalıştığı West Midlands Walsall Manor Hastanesi'nde yoğun bakımda öldü.

Koronavirüsle savaşta ön cephede olan İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) hemşiresinin kulağına kocası 'çocuklar için endişelenme' diye fısıldamasından birkaç dakika sonra öldü.

36 yaşındaki Areema Nasreen, yükselen ateş, vücut ağrıları ve öksürük şikayetlerinin çoğalması üzerine covid-19 testi yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı.

Altta yatan herhangi bir sağlık problemi olmayan ve 16 yıldır NHS için çalışan hemşire solunum cihazına bağlandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki Areema Nasreen, çalıştığı West Midlands'daki Walsall Manor Hastanesi'nde yoğun bakımda koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Ardında 8, 10 ve 17 yaşlarındaki 3 çocuğunu bırakan anne, ülkenin hastalık tarafından hayatını kaybeden en genç sağlık çalışanı oldu.

Eşinin sarılmasına izin vermediler

Areema solunum cihazına bağlı bir halde ölmeden hemen önce kocası ona "çocuklar için endişelenme" dedi. Doktorlar, virüs endişesi ile eşinin ona sarılmasına izin vermedi.

Yetkililer yaşanan bu ölümleri hatırlatarak 'evde kal' çağrısını yineledi.

İngiltere'de geçtiğimiz hafta içerisinde 4 Müslüman doktor daha koronavirüs ile mücadele sırasında hayatını kaybetmişti.

İngiltere’de koronavirüs nedenilye son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605’e çıktı. Ülkede toplamda 173 bi 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit edilenlerin sayısının ise 38 bin 168’e yükseldiği açıklandı.

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