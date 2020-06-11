İngiltere'de polise dayak: Aralarına alıp dövdüler

ABD'de polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ardından başlayan gösteriler İngiltere'ye de sıçradı. Polis şiddeti protesto edilirken bir vatandaşın polis tarafından sert bir şekilde gözaltına alındığını gören protestocular polise saldırdı.

Daily Mail'in haberine göre başkent Londra'da bir saldırı olayını ihbar alan polis ekibi, verilen adrese doğru harekete geçti. İngiliz basınının gündemine oturan görüntülerde ismi açıklanmayan erkek polis memuru, zanlıyı gözaltına almak isterken boğuşma başladı.

İkili mücadelesini yerde sürerken, yaşananları görenler ikilinin başına toplandı. İlk olarak telefonlarıyla olan biteni görüntüleyenler daha sonra polise saldırdı. Metropolitan Polis Teşkilatı, iki memurun olayı hafif yaralarla atlattığını duyururken, 20 ve 38 yaşlarındaki iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.