Dünya İngilterede son durum iç açıcı değil Koronavirüs nedeniyle 648 kişi daha hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

İngiltere'de son durum iç açıcı değil: Koronavirüs nedeniyle 648 kişi daha hayatını kaybetti

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 684 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedilirken, vaka sayısı da 4 bin 450 artarak 38 bin 168 oldu.

Haber Merkezi DHA
Askerler, dinlenme merkezine ek yataklar ilave ettiler.
Askerler, dinlenme merkezine ek yataklar ilave ettiler.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

Son 24 saatte 11 bin 767 test yapılırken, toplam test sayısı da 173 bin 874'ye yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
OYNAT 01:00
Karantina altında olan Boris Johnson ilk kez görüntülendi
Koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sağlık çalışanları alkışlamak için kendisini karantina altına aldığı evin önüne çıktı. Johnson, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Koronavirüsle savaşmak için yaptığınız her şey için NHS'ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız' ifadelerini kullandı.

Başbakan tecridi sürdürecek

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, aradan geçen bir haftaya rağmen kendini tecrit etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

  • Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hastalığın üzerindeki etkisi görülen Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" dedi.

Kısmi karantina süresince insanların sıkılmış olabileceğini anladığını kaydeden Johnson ancak sokağa çıkılmamasının önemini vurguladı ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.

Johnson'ın dün akşam sağlık çalışanlarının alkışlanması sırasında çekilen görüntüsünde de hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

"İşler daha da kötüleşecek"

Boris Johnson, ülkedeki tüm evlere gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Johnson'dan izolasyon açıklaması: Hala ateşim var, karantinaya devam
DÜNYA
Johnson'dan izolasyon açıklaması: Hala ateşim var, karantinaya devam

İngiltere'de skandal: Test kitlerine virüs bulaştı
DÜNYA
İngiltere'de skandal: Test kitlerine virüs bulaştı

Hindistan'da bir kişi sokağa çıkma yasağına uymadığı için babasını polise şikayet etti
DÜNYA
Hindistan'da bir kişi sokağa çıkma yasağına uymadığı için babasını polise şikayet etti

Avrupa'da 'maske' savaşları: Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu
DÜNYA
Avrupa'da 'maske' savaşları: Fransa, İtalya ve İspanya'nın maskelerine el koydu
Abone Ol Google News
İngiltereye virüs kitlemişler!

İngiltere'ye virüs 'kit'lemişler!

​Test kitlerinde korona çıktı, teslimat durdu.
TTB konuşuyorSuriyeli doktorlar çalışıyor

TTB konuşuyor
Suriyeli doktorlar çalışıyor

Hiçbir ücret talep etmeden kontrol noktalarında ateş ölçüyorlar.
Her hafta bir camide

Her hafta
bir camide

Diyanet, cuma namazı açıklaması yaptı.
Şeytanın bile aklına<br>gelmeyecek hainlik

Şeytanın bile aklına
gelmeyecek hainlik

​Sahte belge hazırlayıp Sağlık Bakanlığına saldırdılar.
3 ay fatura yok

3 ay fatura yok

​EPDK'dan öğrenci evi, karantina bölgesi için yeni karar.
İşçiler gözyaşlarını tutamadı

İşçiler gözyaşlarını tutamadı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlanıp yola çıktı.
Hesap vakti

Hesap vakti

Kuran'ı Kerim ile dalga geçmişti, inkar etti.
Yürek yakan kare<br>

Yürek yakan kare

​Anneden sonra minik bebek de virüs kurbanı
1 milyara koşuyor

1 milyara koşuyor

​​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek büyüyor.
ABD'de olsa terörden yargılanır

ABD'de olsa terörden yargılanır

​Gözaltına alınırken 'koronalıyım' diyerek polisin yüzüne tükürdü.
Fırsatçılara<br>büyük darbe

Fırsatçılara
büyük darbe

​Tonlarca ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.
15 Nisan'da<br>teslim edilecek

15 Nisan'da
teslim edilecek

​Sanayi Bakanı Varank'tan yerli solunum cihazı açıklaması.
Şikayet yağdı

Şikayet yağdı

'Kişisel ve kart bilgilerinizi vermeyin' uyarısı.
Başka ülkede<br>örneği yok

Başka ülkede
örneği yok

​Bin TL'lik yardım parası vatandaşın kapısına kadar götürülüyor.
Sömürgeci kafası!

Sömürgeci kafası!

​'​Korona aşılarını Afrika'da deneyelim.'
Kalaşnikoflu çatışma

Kalaşnikoflu çatışma

​11 adrese operasyon yapıldı, cephanelik ele geçirildi.
En erken Haziran'da

En erken Haziran'da

TFF'den 2019-2020 sezonu için açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.