Dünya İngilterede tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti Yoğun bakımdan video paylaştı
KORONAVİRÜS

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti

İngiltere'de tedavi gören koronalı hasta böyle feryat etti: Yoğun bakımdan video paylaştı

İngiltere’de yaşayan 39 yaşındaki Tara Jane Langston adlı kişi koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden yaptığı paylaşımda, "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tara Jane Langston
Tara Jane Langston

Londra’nın Hillingdon Hastanesi’nde 13 Mart’ta tedavi görmeye başlayan 39 yaşındaki Langston, Covid-19’un tehlikeleri konusunda uyarılarda bulunurken, her bir nefesin yoğun bir 'mücadele' gerektirdiğini ve ciğerlerinde cam varmış gibi hissettiğini söyledi.
Langston’ın yoğun bakımda olduğu ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.


MARKET RAFLARINI BOŞ GÖREN HEMŞİRE: LÜTFEN DURUN

Öte yandan, İngiltere’de hemşirelik yapan 51 yaşındaki Dawn Bilbrough, 48 saatlik mesaisinin bitişinin ardından süpermarkete gidip rafların boş olduğunu gördükten sonra sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bir sonraki 48 saatlik mesaim için bir şeyler almak istemiştim. Sebze yok meyve yok, nasıl sağlıklı kalabileceğimi bilmiyorum. Lütfen durun artık" diye seslendi.

'BİRBİRİMİZE DESTEK OLMALIYIZ'

İnsanların marketteki tüm temel gıdaları hemen tükettiğini belirten ve bunu durdurmalarını isteyen Bilbrough, "Bence şu an en çok ihtiyacımız olan şey birbirimizin desteği bu yüzden bir takım olarak çalışmalıyız. Bunu başarabiliriz" diye konuştu.

Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...
Af için son viraj

Af için son viraj

İnfaz yasası için kritik düzenleme tamamlanmak üzere.
İnsanlıktan çıktılar

İnsanlıktan çıktılar

​Yunan askeri şimdi de sığınmacıları kör ediyor.
18.00'den<br>sonra hesapta

18.00'den
sonra hesapta

​Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde.
Sosyal izolasyon hayatı<br> internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
İhtiyaç sahiplerine<br>2 milyar TL

İhtiyaç sahiplerine
2 milyar TL

​Yardım parası mart ayı sonuna kadar dağıtılmış olacak.
20'ye yakın<br>AVM kapısını kapattı

20'ye yakın
AVM kapısını kapattı

​Erdoğan'ın uyarısı ile bir bir harekete geçiyorlar.
Böylesi<br>görülmemişti

Böylesi
görülmemişti

Bir ilçe hariç hava kirliliği büyük oranda düştü.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

Koronavirüs tedavisinde umut ışığı

​79 yaşındaki hasta Remdesivir ile tedavi edildi.
Bu da oldu

Bu da oldu

​Avustralya'da tuvalet kağıdı kavgasına polis el koydu.
Darboğaz<br>yaşanmayacak

Darboğaz
yaşanmayacak

Stok yapanların içini rahatlatacak açıklama.
İstanbullu<br>çağrıya uydu

İstanbullu
çağrıya uydu

​Milyonlar evlerinde kendisini izole edince...
Play-off olabilir

Play-off olabilir

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'e gelebilecek sistemi açıkladı.
Salgını gizleyen<br>hapse girebilir!

Salgını gizleyen
hapse girebilir!

​Yurt dışından gelenler doktoruna eksiksiz bilgi vermeli.
Maskeden<br>sonra tüpe de sıçradı

Maskeden
sonra tüpe de sıçradı

Gün içerisinde onlarca kişiye ürün satışı yapıyor.
Ücretsiz kolonya<br>için devreye girdiler

Ücretsiz kolonya
için devreye girdiler

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dağıtılacağını açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.