İngiltere'deki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi: İngiltere işi ciddiye almıyor

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı: Karantinaya alınan hükümlümüz veya tutuklumuz bulunmamaktadır

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından, il genelindeki ceza infaz kurumlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ya da bu nedenle karantinaya alınan hükümlü veya tutuklunun bulunmadığı belirtildi.