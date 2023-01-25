İngiltere'den çevre kirliliğini azaltmak için 600 milyon sterlinlik hibe

BBC'nin haberine göre, zararlı emisyonları azaltmaya, yakıt faturalarını kısmaya yardımcı olmak amacıyla İngiltere, Çin'e ait British Steel ve Hindistan'a ait Tata Steel için 600 milyon sterlin (744 milyon dolar) değerindeki hibeler muhtemelen bu hafta açıklanacak.