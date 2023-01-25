İngiltere'den çevre kirliliğini azaltmak için 600 milyon sterlinlik hibe

|
Arşiv
BBC'nin haberine göre, zararlı emisyonları azaltmaya, yakıt faturalarını kısmaya yardımcı olmak amacıyla İngiltere, Çin'e ait British Steel ve Hindistan'a ait Tata Steel için 600 milyon sterlin (744 milyon dolar) değerindeki hibeler muhtemelen bu hafta açıklanacak.
Aynı zamanda duyurunun firmaların teklifleri ne zaman kabul edeceğine bağlı olabileceği de kaydedildi.
Bununla birlikte Londra'nın, ikilinin ürettiği hurda çeliği geri dönüştürebileceğini ve yenilenebilir kaynaklardan elektrikle çalıştırılabileceğini bildirdiği elektrik ark ocaklarına geçmesini istediği bildirildi.