İngiltere'den Karadeniz hamlesi: Ukrayna'ya destek için savaş gemisi gönderiyor İngiliz Donanması’nın, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceği öne sürüldü. Uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği belirtildi.

Haber Merkezi 18 Nisan 2021, 13:28 Son Güncelleme: 18 Nisan 2021, 13:39 Diğer