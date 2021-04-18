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Dünya İngiltereden Karadeniz hamlesi Ukraynaya destek için savaş gemisi gönderiyor
AVRUPA

İngiltere'den Karadeniz hamlesi: Ukrayna'ya destek için savaş gemisi gönderiyor

İngiliz Donanması’nın, Ukrayna ile dayanışma göstergesi olarak mayıs ayında Karadeniz’e iki savaş gemisi göndereceği öne sürüldü. Uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği belirtildi.

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İngiltereden Karadeniz hamlesi: Ukraynaya destek için savaş gemisi gönderiyor
(Arşiv)

İngiliz Times gazetesi, Kraliyet Donanması’ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere’nin, iki savaş gemisini Karadeniz’e göndereceğini yazdı.

Ukrayna ile dayanışma amacı

Haberde, Ukrayna ve NATO'daki müttefikleri ile dayanışma içerisinde olduğunun işareti olarak İngiltere'nin böyle bir adım atacağı ifade edildi.

F-35'ler de destek verebilir

Times’ın haberinde ayrıca, uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği kaydedildi.

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