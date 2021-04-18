İngiltere'den Karadeniz hamlesi: Ukrayna'ya destek için savaş gemisi gönderiyor

İngiliz Times gazetesi, Kraliyet Donanması’ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İngiltere’nin, iki savaş gemisini Karadeniz’e göndereceğini yazdı.
Ukrayna ile dayanışma amacı
Haberde, Ukrayna ve NATO'daki müttefikleri ile dayanışma içerisinde olduğunun işareti olarak İngiltere'nin böyle bir adım atacağı ifade edildi.
F-35'ler de destek verebilir
Times’ın haberinde ayrıca, uçak gemisi Queen Elizabeth’te yer alan F-35 jetleri ile Merlin helikopterlerinin gerekmesi hâlinde Karadeniz’e gönderilen gemilere havadan destek vereceği kaydedildi.