Dünyaİngiltereden PKK/PYD itirafı
AVRUPA

İngiltere'den PKK/PYD itirafı

ABD'nin ısrarla reddettiği terör örgütü PKK ile PYD ilişkisine ilişkin İngiltere'den itiraf gibi açıklama geldi. İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Burt, PKK ile PYD/YPG bağlantısına ilişkin, "İlişkilerin farkındayız. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada" dedi.

Haber MerkeziAA
İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt
İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, terör örgütü PKK ile PYD/YPG arasındaki bağlantıyla ilgili olarak, "İlişkilerin farkındayız. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada." dedi.

Burt, İngiliz parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nun "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes’in, PKK ve PYD/YPG arasındaki ilişkilerle ilgili sorusu üzerine Burt, "PKK ile kendimiz ilişki içinde değiliz ancak olası bağlantılar konusunda kaygılıyız ve PYD’yi her zaman PKK ile olabilecek her türlü bağlantıyı kesmeye çağırıyoruz." yanıtını verdi.

Oturumda yer alan İngiliz Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz Masası Başkanı Amy Clemitshaw da PKK ile PYD arasındaki ilişkilerle ilgili haberlerin farkında olduklarını belirterek, "PKK ile hiçbir temasımız yok. O bir terör örgütü ve İngiltere'nin de terör listesinde. PYD ile de sadece seyrek olarak temas ediyoruz. Bu örgütlerin nasıl çalıştığının ayrıntıları konusunda daha fazla yorum yapmak istemiyorum." şeklinde konuştu.

Cevaplarla tatmin olmayan Gapes'in, "PKK’lıların başka bölgelerde başka Kürt grupların safında çarpıştığına dair çok sayıda tanıklık ve yazılı ifade aldık, bu gayet iyi biliniyor. Öcalan’ın fotoğraflarının gösterilerde ve kamusal alanlarda sergilendiği gayet iyi biliniyor. Sadece bağlantılara dair haberler yok, bağlantılar var. Benim sorum da PYD ile PKK'nın ne tür ilişkileri olduğuydu." ifadesini kullanarak sorusunu yineledi.

Gapes, bu örgütler arasında ideolojik, finansal ve örgütsel bağlantıyla ilgili İngiliz Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesinin ne olduğunu da sordu.

Bunun üzerine Clemitshaw, "Bu örgütler Öcalan’ın rolüne belli bir itibar gösteriyor dediğiniz gibi. Birbirlerine mesafeleri veya ilişkiler konusunda yorum yapmamız doğru değil." yanıtını verdi.

"İlişkilerin farkındayız"

Gapes’in "Neden doğru değil?" diye ısrar etmesi üzerine de Clemitshaw, "(İlişkilerine dair) haberlerin farkındayız." yanıtını yineledi.

Gapes, "NATO müttefikimiz Türkiye bu konuda sert bir tutum aldığına ve biz de PKK’yı terör örgütü listesine aldığımıza göre ve Türk hükümeti ve başkaları da ki bir kısmı bize de tanıklık etti bu örgütler arasında çok sıkı ilişkiler olduğunu söylediğine göre, bu konuda yorum yapmanız niçin doğru olmasın?" diye sordu.

Bunun üzerine yeniden söz alan Bakan Burt, şunları kaydetti:

"PKK ile temasımız yok. Dediğiniz gibi ilişkilerin de farkındayız. (PYD) Suriye Demokratik Güçleri içinde hakim güç. Biz teçhizat, silah sağlamıyoruz bu güçlere. Hava desteği alıyorlar çünkü desteklediğimiz bir çatışma içindeler. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda, PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada. Bunu biliyoruz ancak PKK ile temasımız yok. Bu meseleyi PYD ile her zaman gündeme getiriyoruz .”

PKK ile PYD’nin ayrı örgütler olduğuna inandıklarının altını çizen Burt, "İlişkileri olduğu çok açık ancak sahadaki durum çok karışık." ifadelerini kullandı.

Gapes’in "PKK ile PYD arasında silah ve personel geçişi oluyor mu?” şeklindeki sorusuna ise Burt, “Çatışma ortamı dikkate alındığında aynı tarafta çarpışanlar arasında silah geçişi olmuyorsa şaşırırım. Başka türlü düşünmek naiflik olur ancak biz hiçbir silah temin etmiyoruz." karşılığını verdi.

"NATO üyelerinden PKK’ya silah gittiği..."

Gapes’in "Türkiye, NATO üyelerinden PKK’ya silah gittiğini söylüyor. Buna katılıyor musunuz? şeklindeki sorusuna yanıt veren dışişleri yetkilisi Clemitshaw ise "Türkiye’nin kaygılarının farkındayız. İngiltere'nin herhangi bir silah verdiğine dair bilgim yok." diye konuştu.

Gapes’in, "İngiltere'den söz etmiyorum. Diğer NATO üyelerinden söz ediyorum" diyerek sorusunda ısrar etmesi ve ABD’nin bölgeye gönderdiği silahları hatırlatması üzerine ise Bakan Burt, söz alarak bu konuda bilgisi olmadığını ancak daha sonra yazılı bir yanıt verebileceğini kaydetti.

"PYD/YPG terör listesine niçin alınmıyor?"

Gapes'in "Eğer PKK ile PYD/YPG arasında bağlar varsa ki olduğunu söylediniz, o halde niçin terör listesine almıyoruz?” şeklindeki sorusuna da Burt, "Ayrı örgütler olduklarına inanıyoruz. Listeye almadıklarımız hakkında konuşmuyoruz. Listeye alınmaları için sebepleri veriyoruz. Listeye alınmayanların niye alınmadığına dair sebepleri vermiyoruz." diye karşılık verdi.

Komisyonun İşçi Partili üyesi Ann Clwyd’ın Suriye’de fiili olarak bir özerk Kürt bölgesinin ortay çıktığını belirterek, "İngiltere bununla ilişkiye geçecek mi, yoksa görmezden mi gelecek?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Burt, şunları kaydetti:

"Staffan de Mistura’nın Cenevre sürecindeki çalışmalarını destekliyoruz. Suriye’deki sorunların çözümü için tek yol bu. Farklı bölgeler ile ülkelerin ikili ilişkiye geçmesini desteklemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Esed tarafından kendi halkına karşı yürütülen bu iç savaş ve çatışmadan sonra bu sorunun anayasal çözümü tek bir kurum tarafından ele alınmalı ve tek bir süreç olmalı. Bu da Cenevre sürecidir."

Araştırma rapora da dönüşecek

İngiliz parlamentosunun 11 üyeli Dış İşleri Komitesi, önceki ay başlattığı "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı araştırma kapsamında, İngiltere'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında hangi Kürt gruplara ne tür destek sağladığı ve bunun sahadaki durumu nasıl etkileyeceği ele alıyor.

Kasım ayında başlayan araştırma kapsamında gerçekleştirilen 3 oturumda, aralarında bölgede rol sahibi muhtelif aktörler ile uzmanlar, tanık olarak dinlendi. Komisyona Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği de yazılı bir metin sundu.

Komisyonun, çalışma sürecinin sonunda konuyla ilgili bir rapor yayımlaması öngörülüyor.

ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi
DÜNYA
ABD terör örgütü PKK/PYD'ye 120 adet zırhlı araç verdi

ABD'den PKK/PYD'ye 348 TIR silah
DÜNYA
ABD'den PKK/PYD'ye 348 TIR silah

'Trump’ın DEAŞ'e karşı PYD'yi desteklemesi ölümcül hata'
DÜNYA
'Trump’ın DEAŞ'e karşı PYD'yi desteklemesi ölümcül hata'

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Yunan Parlamentosundan Türk Azınlıkla ilgili yasal düzenlemeye onay
Dünya

Yunan Parlamentosundan Türk Azınlıkla ilgili yasal düzenlemeye onay

Yunanistan’da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma gibi konularda İslami kuralların yanı sıra Yunanistan Medeni Kanunu'nun da geçerli olması yönünde hazırlanan yasal düzenleme Parlamentoda onaylandı.
Beşiktaş-Den Haag: 2-2
Spor

Beşiktaş-Den Haag: 2-2

Beşiktaş, Antalya'da oynadığı hazırlık maçında Hollanda ekibi Den Haag'la 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlıların gollerini Caner Erkin ve Atiba attı. Öte yandan yeni transfer Domagoj Vida, bu mücadelede 87 dakika sahada kaldı.
Galatasaray ve Turkcell iş birliğine gidiyor
Spor

Galatasaray ve Turkcell iş birliğine gidiyor

Galatasaray Kulübü, Turkcell ile iş birliği anlaşması imzalanacağını duyurdu. Sarı kırmızılıların bu anlaşma kapsamında ciddi bir gelir elde etmesi bekleniyor.
Büyükşehirler içinde en az cami bu kentte
Gündem

Büyükşehirler içinde en az cami bu kentte

Tekirdağ, Türkiye’de büyükşehir statüsünde olan iller arasında en az cami sayısıyla son sırada yer aldı. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 30 büyükşehirde 49 bin 564 cami bulunurken, Tekirdağ 524 cami ile büyükşehirler arasında son sırada yer aldı.
Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuruları ve şartları belli oldu
Gündem

Milli Savunma Üniversitesi 2018 başvuruları ve şartları belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları 9 Ocak yani bugün başladı. Bugünden başlayarak 15 Şubat’a kadar ÖSYM’ye yapılacak başvuruların ardından 18 Mart’ta 81 ilde merkezi yazılı sınav yapılacak. MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tasfiyeler sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) acil ihtiyacını karşılamak için 9 bin 753 asker adayının alınacağını açıkladı. İşte Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okullarına başvurularla ilgili bütün detaylar.

KAPAT

YUKARI