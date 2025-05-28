İnsanlığın utancı: Nazi kampı gibi

Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleyen terör devleti İsrail, uluslararası baskılar sonucu başlattığı sınırlı miktardaki gıda yardımını utanç organizasyonuna çevirdi. Gıda yardımı vereceği az sayıdaki Gazzeliyi toplama kamplarına çağıran İsrail destekli vakıf görevlileri, izdiham çıktığı gerekçesiyle Filistinlilerin üzerine ateş açarak yine kan döktü. Dün faaliyete başladığı duyurulan Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın ilk organizasyonu fiyaskoyla sonuçlandı. Binlerce Filistinlinin alana girmesi sonrası ABD'li çalışanların yardım dağıtım noktasında kontrolü kaybetti. ABD'li görevlilerin bir koli yardım almak için kilometrelerce yol yürüyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla havaya ateş açtığı kaydedildi. Refah'ta vakfın kontrolündeki dağıtım noktasına giren Filistinlilere ateş açan vakıf görevlileri, çok sayıda Filistinliyi yaraladı.