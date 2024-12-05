Iraklı Şii lider Sadr Suriye'nin iç işlerine müdahalede bulunulmamasını istedi

İran yönetimine mesafeli duruşuyla bilinen Iraklı Şiilerin siyasi ve dini liderlerinden Mukteda es-Sadr, milislerinin ve Irak hükümetinin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Sadr, "Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Suriye'de muhalifler, Esed rejimine karşı 27 Kasım'da bir operasyon başlattı.
Halep ve İdlib ve son olarak da Hama'yı Esed rejiminden alan muhalifler, Humus'u kuşatmak için yola çıktı.
Suriye Milli Ordusu ise terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat'ı geri aldı.
Yaşananlardan sonra Esed rejimi, İran ve Irak'tan destek istedi.
Iraklı Şii lider Sadr: Suriye'nin iç işlerine karışmayın
İran yönetimine mesafeli duruşuyla bilinen Iraklı Şiilerin siyasi ve dini liderlerden Mukteda es-Sadr, milislerinin ve Irak hükümetinin Suriye'nin iç işlerine karışmamasını istedi.
Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Sadr, "Suriye halkının kararlarına karşı durmama tutumumuzu sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
"Suriye halkı kendi kaderini tayin etsin"
İran'a mesafeli Şii lider, Suriye halkının kararlarına karşı durulmaması gerektiğini de dile getirerek, Suriye halkının kaderini tayin etme hakkının bir tek halkın kendisinde olduğunu belirtti.