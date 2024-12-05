Esed ve PKK’nın Halep planı suya düştü

Rejim güçlerinin Halep’i kurtarılmadan önce PKK/YPG’ye bırakmak istediği bilgisini alan Türk istihbarat birimlerinin, muhaliflerle irtibata geçerek, durumdan haberdar ettiği öğrenildi. Muhalifler gelen istihbarat üzerine hızla harekete geçerek Halep’e girdi ve rejim ve PKK’nın tiyatrosunu bozdu. Muhaliflerin

Halep'e başlattıkları Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında terör örgütü PKK’nın şehri teslim alma umuduyla bölgeye yüzlerce militan sevk ettiği de belirlendi.





KAVŞAKTA BEKLETTİLER

Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre PKK’lılar, 30 Kasım’da sözde Cizire eyaletinden Halep'e takviye maksatlı 3 grup teröristin yanı sıra sözde Cemşit Tugayı’ndan da teröristleri bölgeye sevk ederek, Halep’i kuşatmak istedi. Örgütün, 30 Kasım günü, Halep’teki çatışmaları fırsat bilerek, bölgeye,

örgütün sözde Şehit Adar Tugayı’nın da çatışma bölgesine gönderildiği öğrenildi.

Bu terörist tugayı da saldırı için hazır bekledi.

Muhalifler çatışmalara rağmen ilerleyişini sürdürünce, kalabalık bir terörist grup, Rakka güzergahındaki bir kavşakta hazır bekletildi.





3 AYRI TERÖRİST TUGAY HAZIRDI

Suriyeli muhaliflerin Halep’i kuşatması ve ardından ele geçirmesi üzerine, rejimin bu bölgeleri PKK/YPG’ye bırakacağı ihtimali de ortadan kalktı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK’nın özellikle iç güvenlik harekatları konusunda eğitimli, hareket kabiliyeti yüksek ve aynı zamanda sözde ihtisaslı birliklerden oluşan sözde kadro tugayları Çavreş, Arin ve Karker tugayları bölgeye sevk edildi. Halep’in muhalifler tarafından ele geçirilerek tam kontrol sağlamasının ardından Esed rejiminin geri çekilmesi durumunda terör örgütü PKK/YPG’nin doğan boşluktan faydalanmasının da önüne geçildi.



