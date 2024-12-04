Muhalifler Hama'ya girdi: Sızma operasyonuyla mahalleler ele geçiriliyor

27 Kasım'da başlattıkları operasyon ile rejime ağır darbe vuran muhalifler, kritik bir nokta olan Hama'yı kuşatma altına aldı.

Muhaliflerin Hama'nın El Erba'in mahallesine girdiği aktarılırken, Hama Askeri Hava Üssü’nün kamikaze dronlar ile vurulduğu da öğrenildi.

Suriye'de muhaliflerin Hama'ya girmesi, TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında da anlık olarak ele alındı.

Muhaliflerin, Hama'nın uç ilçelerinden Kumhane'de çok büyük bir yığınak yaptığını ve Hama'yı etrafından hilal taktiği ile kapatıp rejimi içeride boğduklarını söyledi.