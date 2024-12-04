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Muhalifler Hama'ya girdi: Sızma operasyonuyla mahalleler ele geçiriliyor

Muhalifler Hama'ya girdi: Sızma operasyonuyla mahalleler ele geçiriliyor

Semih Bozkuş
22:264/12/2024, Çarşamba
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Hama'da sızma operasyonu başlatan muhalifler, merkezde mahallelere girmeye başladı. (Foto: Arşiv)
Hama'da sızma operasyonu başlatan muhalifler, merkezde mahallelere girmeye başladı. (Foto: Arşiv)

Suriye'de Esed rejimine karşı ilerleyişini sürdüren muhalifler kuşatma altına aldıkları Hama'ya sızmaya başladı. HTŞ'ye bağlı İngimasi birliklerinin Hama içlerinde sızma operasyonu gerçekleştirdiği bildirilirken, muhaliflerin merkezdeki El Erba'in mahallesine girdiği aktarıldı. Öte yandan Suriye'de muhaliflerin Hama'ya girmesi, TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında da anlık olarak ele alındı. Programa katılan Savaş Muhabiri Samet Doğan, muhaliflerin, Hama'yı hilal taktiği ile kapatarak rejim güçlerini içeride boğduğunu söyledi.

Suriye’de muhalifler, Esed rejimine karşı başlattıkları "Düşmanı Caydırma Operasyonu" kapsamında ilerleyişini sürdürüyor.

27 Kasım'da başlattıkları operasyon ile rejime ağır darbe vuran muhalifler, kritik bir nokta olan Hama'yı kuşatma altına aldı.


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Muhalifler Hama'ya girdi: Sızma operasyonuyla mahalleler ele geçiriliyor
Dünya
04 Aralık, Çarşamba

HTŞ’ye bağlı İngimasi birliklerinin kuşatma altına alınan Hama’nın mahallelerine sızma operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi.

Muhaliflerin Hama'nın El Erba'in mahallesine girdiği aktarılırken, Hama Askeri Hava Üssü’nün kamikaze dronlar ile vurulduğu da öğrenildi.

Muhaliflerden Hama'da hilal taktiği

Suriye'de muhaliflerin Hama'ya girmesi, TVNET'te yayınlanan Siyaseten programında da anlık olarak ele alındı.

Programa katılan Savaş Muhabiri Samet Doğan
, muhaliflerin uyguladığı taktiği aktardı.

Muhaliflerin, Hama'nın uç ilçelerinden Kumhane'de çok büyük bir yığınak yaptığını ve Hama'yı etrafından hilal taktiği ile kapatıp rejimi içeride boğduklarını söyledi.

Rejim güçleri pusuya düşürüldü

Öte yandan rejim güçlerinin Humus'a çekilmeye başladığı da aktarıldı.

Hama’dan Humus’a çekilen Rejim güçlerine ait askeri konvoy, Telbise kentinde muhalif hücreler tarafından pusuya düşürüldü.

Zeynelabidin Dağı ele geçirildi

Suriyeli muhalifler, Hama kentini hakim bir cepheden gören Zeynelabidin Dağı'nı ele geçirdi.



#Hama
#Suriye
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#Halep

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