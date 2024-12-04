Esed uzatılan eli tutmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Esad Türkiye'nin elini tutmamış, çağrılara kulak asmamıştır” dedi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, Suriye’deki gelişmeleri değerlendirdi. Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsızlık ve işgal sarmalında cephe üstüne cephe açıldığını ifade eden Bahçeli, “Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayetin esas olduğunu” vurguladı.





KUYRUĞU DİK TUTMA ÇABASINDA

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, Türkiye'nin uzanan elini tutmadığını, uzlaşma ve görüşme çağrılarına kulağını kapattığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toprakları gasbedilen, askerleri çatışma alanlarından kaçan, ülkesi deprem geçiren bir devlet başkanı kuyruğu dik tutma çabasındadır. Ülkesi baştan ayağa infaz ve istila edilmişken, Türk askerinin terör örgütleriyle mücadelesini hazmedemeyip devamlı geri çekilmemizi şart koşan Baas zihniyetinin bugünkü özeti, kabul edelim ki, tam bir rezalettir.”





ÖN ŞARTSIZ TEMAS KENDİ ÇIKARINA

“Bize göre hâlâ vakit geçmiş değildir. Esad'ın, Türkiye'yle ön şartsız temas ve diyalog kurması, normalleşme iradesi göstermesi önce kendi hayrına, sonra da ülkesinin çıkarınadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Türkiye ve Suriye arasında diplomasi ve diyalog süreçleri, üçüncü tarafların herhangi bir bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Başka çare ve çıkış yolu kalmamıştır.”





SIRADA MENBİÇ VAR

Esed yönetiminin aklını başına alması, mezhep taassubunu terk etmesi, düşmanı dost sayan, dostu da düşman gören ilkel ve ilkesiz siyasi dürtülerle arasına çizgi çekmesi gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Esad yönetimi kabuğuna çekilip uzun süre ayakta kalacağını düşünüyorsa biliniz ki, yanıldığını er veya geç anlayacaktır. Halep'ten İdlib'e kadar tekrar açılan çatışma güzergahının Türkiye'ye yansımalarını enine boyuna düşünmekle mükellefiz. Şimdi Tel Rıfat haşeratlardan, çıyanlardan, insan suretinde dolaşan alçaklardan köşe bucak temizlenmiş; ümit ederim ki, sırayı Menbiç almıştır.”





KÜRTLER CANIMIZ PKK DÜŞMANIMIZ

“Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tel Rifat'tan sürülüp çıkarılan canilerin kiralık katil sürüsü olduğunu sadece biz değil, şerefli Kürt kardeşlerim de itiraf edeceklerdir. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Tüm terör örgütleri bizim karşımızdadır. Kürtler bizim canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır. DEM, ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten ve derdest edilmekten başka seçeneği kalmayacaktır. Terör ya bitecek ve Türkiye bahara uyanacaktır ya da bölücü katiller son silahlı teröriste kadar tek tek canlı hedef olmaktan kurtulamayacaklardır.”





HALEP TÜRK VE MÜSLÜMAN’DIR

“Suriye toprakları, Suriyelilerindir. Bu ülkenin demokrasi sınırları içinde anayasal sisteme geçmesi şarttır. Halep'in huzur ve sükunet bulması da yegane dileğimizdir. Şu gerçeği millet huzurunda haykırmak dava ve siyaset namusumuzun şaşmaz ve şüphe götürmez bir gereğidir: Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Çünkü Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır.”





SAHTE DOLARLAR TÜRKIYE’YE OPERASYON

Türkiye ekonomisinin 4 yıl boyunca kesintisiz 17 çeyrektir büyüme performansı gösterdiğine işaret eden Bahçeli, “Enflasyon kuşatması kırılırken hayat pahalılığının şiddetli akını püskürtülmektedir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı ve zorlu dönemleri geride bırakmıştır” dedi. “İstanbul'da, yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu” yönündeki iddiaları hatırlatan Bahçeli, iddiaların bir maksada matuf, külliyen yalan ve saptırma olduğunu söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti: “Bir anda tetiklenen panik ortamının, ticaretin belkemiği Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının alım-satım işlemlerini bıçak gibi kesmesi, bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Ülkemizin sahte parayla anılmasını planlayanların pirelenmiş hevesleri pis kursaklarında bırakılmalıdır. FETÖ'cü alçakların, bölücü ve yıkıcı terör örgütü yandaşlarının sosyal ve ekonomik ahlakı zehirleme teşebbüslerini engellemekle birlikte dolandırıcılığın ve kalpazanlığın azılı fail ve figüranlarını kıskıvrak yakalayarak hesap sormak, herkese de ders ve ibret olacaktır.”



