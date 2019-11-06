Dünya Irakta protestoların şiddeti artıyor 3 milletvekilinin evi ateşe verildi
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Irak'ta protestoların şiddeti artıyor: 3 milletvekilinin evi ateşe verildi

Irak'ın güneyindei Zikar vilayetinde göstericiler 3 milletvekilinin evini yaktı.Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi. Ülkede 25 Ekim'de tekrar başlayan gösterilerde şiddet olayları yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irak'taki gösterilerde şiddet olayları artıyor.
Irak'taki gösterilerde şiddet olayları artıyor.

Irak'ta protestolar devam ederken, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde göstericilerin, 3 milletvekilinin evini yaktığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde 'Sairun' Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, 'El-Fetih' Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile 'Kanun Devleti Koalisyonu' milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

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