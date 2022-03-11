Dünya İran, ABD ile Rusya arasında kaldı
ASYA

İran, ABD ile Rusya arasında kaldı

Viyana’da devam eden nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelerde bulunan İran, ABD ve Rusya’nın şahsi talepleri yüzünden sonuca ulaşamıyor.

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Dış Haberler Yeni Şafak
İran, ABD ile Rusya arasında kaldı
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Viyana’da devam eden nükleer anlaşmayla ilgili müzakerelerde bulunan İran, ABD ve Rusya’nın şahsi talepleri yüzünden sonuca ulaşamıyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’nin siyasi karar almasındaki gecikmenin nükleer anlaşmayla ilgili görüşmeleri her geçen saat karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

  • Twitter hesabından yaptığı açıklamada Şemhani, “ABD’nin kabul edilemez önerileri ve yersiz iddialarla anlaşmayı oldubittiye getirme ısrarı, Washington yönetiminin taraflar için güçlü ve savunulabilir bir anlaşmaya varma iradesinin olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’li meslektaşlarımızdan, (Ukrayna savaşı sonrası Rusya’ya yönelik başlatılan) yeni yaptırımların Rusya’nın İran’la ekonomik, ticaret, yatırım ve teknoloji transferinde özgürce iş birliği yapmamıza engel olmadığını içeren yazılı bir garanti istedik” ifadeleri ile güvence istediklerini belirtmişti.

  • Uzmanlar ABD’nin, Rusya’ya uyguladığı enerji ambargosu sonrası oluşacak arz açığını İran’la kapatmak isteyeceği, bu minvalde nükleer müzakerelerde hızlı bir sonuç aradığı görüşünde. Moskova yönetimi ise ülkesine uygulanan ambargo sonrası petrol piyasalarında oluşan baskının devam etmesi amacıyla, İran’a uygulanan yaptırımlardaki esnetmeyi geciktirmekle eleştiriliyor.

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