İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ürküten açıklama: İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da kendisi dışında tüm kabine üyelerinin koruyucu maskeyle katıldığı Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevruz Bayramı tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolculuklarında Kovid-19 salgınının daha fazla yayılmasını önlemek için sert tedbirler aldıklarını aktaran Ruhani, "Hastalığın ilk dalgasını aşmayı başardık ancak önümüzde yeni bir dalga olabilir" uyarısında bulundu.

Ruhani, halkın can güvenliğinden hükümetin sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Parklar ve bahçeler kapatılabilir. 13 Ferverdin'deki geleneksel törenler (Nevruz'un 13. gününde ailelerin pikniğe çıkarak yaptıkları kutlamalar) önceki yıllardaki gibi olmayacaktır ancak salgının önüne geçmek için başka çaremiz yok. Halkımız bu tedbirlerin onların menfaati için alındığını bilmelidir." diye konuştu.

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"Yarından itibaren kısıtlamalar artırılacak"

Bu doğrultuda Koronoyla Ulusal Mücadele Kurulu'nda, kısıtlamaların artırılması yönünde karar alındığını ve hazırlanan planın bugün öğleden sonra yürürlüğe gireceğini belirten Ruhani, "Halk yarından itibaren daha fazla kısıtlamalara karşı hazırlıklı olmalıdır." dedi.

OYNAT 00:39 Koronavirüsten ölenler böyle gömülüyor İran'da koronavirüs 124 can aldı. Ölenlerin yaka paça gömüldüğü görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çok sayıda mezar kazılarak korona virüsü kurbanlarının cesetlerinin gömüldüğü belirtiliyor. İran'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde vaka sayısı 4 bin 747 şeklinde açıklanırken ölü sayısının ise 124 olduğu belirtildi. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti. BiP'te paylaş

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Vatandaşların temel ihtiyaçlarının temin edileceğini vurgulayan Ruhani, "Halkın elektrik, su ve gıda gibi ihtiyaçlarını temin etmek zorundayız. Bunun için şu anda gıda ve gerekli temizlik malzemelerini üreten tüm fabrikalar üretim faaliyetlerini en yüksek seviyede sürdürmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yaptırımların kaldırılması BMGK'nin gündemine alındı"

Ülkede yaklaşık 2 bin kişinin ölümüne yol açan bu salgınla ABD'nin yaptırımları altında mücadele ettiklerini dile getiren Ruhani, şöyle devam etti:

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"Şu anda koronavirüsle mücadele sırasında tüm yaptırımların kaldırılması konusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) gündeminde. Ben de Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinden biriyle görüştüm ve bize tasarıyı konseye sunmaya hazırlandıklarını söyledi. Bununla birlikte İran'ın ülke dışında bloke edilmiş nakdi varlıklarınında da serbest bırakılmalısını hedefliyoruz."

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