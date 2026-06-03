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İran Dışişleri Bakanı Arakçi uyardı: Beyrut’a yönelik saldırı savaşın yeniden başlatır

İran Dışişleri Bakanı Arakçi uyardı: Beyrut’a yönelik saldırı savaşın yeniden başlatır

23:033/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
IHA
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'ın başkenti Beyrut’a yönelik olası bir canavar devlet İsrail saldırısının savaşın yeniden başlamasına yol açacağını belirterek İran’ın böyle bir durumda sessiz kalmayacağını söyledi. Arakçi ayrıca ABD ile temasın sürdüğünü ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik herhangi bir saldırının savaşın yeniden başlamasına yol açacağını belirtirken, ABD ile temasın kesilmediğini ancak taraflar arasındaki müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasındaki hassas ateşkes ve Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İran basınında yer alan haberlere göre Arakçi, Tahran yönetiminin Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik herhangi bir saldırı karşısında sessiz kalmayacağını söyledi.

Arakçi, Lübnan merkezli Al Mayadeen’e yaptığı açıklamada ise, "Beyrut’a yapılacak herhangi bir saldırı, ciddi sonuçlar doğuracak ve savaşın tamamen yeniden başlamasına yol açacaktır" dedi.

İsrail’in Beyrut’un banliyölerine yönelik saldırı tehdidinde bulunduğu anda kararlı bir tavır aldıklarını söyleyen Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin karşı saldırı için tam teyakkuza geçirildiğini belirtti.

"ABD ile temas kesilmedi"

Arakçi ayrıca ABD ile temasın kesilmediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı. Dışişleri Bakanı, gelinen süreçte her iki tarafın da karşılıklı olarak gönderilen metinleri incelediğini söyledi.


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