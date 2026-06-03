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İran Meclis Başkanı Kalibaf her türlü saldırıya karşılık verileceğini belirtti: Boş tehditler dönemi sona erdi

İran Meclis Başkanı Kalibaf her türlü saldırıya karşılık verileceğini belirtti: Boş tehditler dönemi sona erdi

21:093/06/2026, Çarşamba
AA
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Humeyni’nin ölüm yıl dönümünde yayımladığı mesajda, İran’a yönelik tehditlerin sonuçsuz kalmayacağını belirterek her türlü saldırıya kararlı şekilde karşılık vereceklerini söyledi. Kalibaf, ABD ve İsrail’e karşı İran’ın geri adım atmayacağını vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran’a yönelik “boş tehditler döneminin sona erdiğini ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verildiğini" ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kalibaf, İran Devrimi Lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin ölüm yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Humeyni’nin İran halkına baskı ve zorbalığa karşı geri adım atmamayı öğrettiğini belirten Kalibaf, kendilerinin de aynı yolu takip ettiğini vurguladı.

İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde İran heyeti başkanı da olan Kalibaf, “ABD ve Siyonist rejimle (İsrail) olan çatışmada, İran’a yönelik boş tehditler döneminin sona erdiği ve her türlü saldırganlığa kararlı, pişman edici ve uygun karşılık verileceği gösterilmiştir.” ifadelerini kullandı.


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