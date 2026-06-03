Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran’dan Kuveyt Havalimanı açıklaması: 'Hasara ABD’nin Patriot füzesi sebep oldu'

İran’dan Kuveyt Havalimanı açıklaması: 'Hasara ABD’nin Patriot füzesi sebep oldu'

22:193/06/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminalindeki yıkıma İran füzelerinin değil, ABD’ye ait Patriot savunma sisteminin yol açtığını ileri sürdü. Yaptıkları araştırma sonucunda terminale Amerikan füzesinin düştüğünü iddia eden Muhibbi, hedefte kendi hava kuvvetlerinin bir saldırısı olmadığını savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’nin Patriot füzesinin Kuveyt Havaalanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu ileri sürdü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Muhibbi, Kuveyt Havaalanına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kuveyt Havaalanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını ileri sürdü.

"Havalimanındaki yıkım ABD'nin Patriot sistemlerinden kaynaklandı"

Muhibbi, yaptıkları araştırma sonucunun,
“Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımının, İran füzelerini engelleyemeyen ve bu terminale düşen Amerikan Patriot sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını”
gösterdiğini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminali binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.



#İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi
#Kuveyt Havaalanı
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Mayıs 2026 enflasyon beklentisi: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE beklentisi yüzde kaç oldu? İşte detaylar