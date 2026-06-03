İran’dan Kuveyt Havalimanı açıklaması: 'Hasara ABD’nin Patriot füzesi sebep oldu'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminalindeki yıkıma İran füzelerinin değil, ABD’ye ait Patriot savunma sisteminin yol açtığını ileri sürdü. Yaptıkları araştırma sonucunda terminale Amerikan füzesinin düştüğünü iddia eden Muhibbi, hedefte kendi hava kuvvetlerinin bir saldırısı olmadığını savundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD’nin Patriot füzesinin Kuveyt Havaalanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu ileri sürdü.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Muhibbi, Kuveyt Havaalanına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kuveyt Havaalanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını ileri sürdü.
"Havalimanındaki yıkım ABD'nin Patriot sistemlerinden kaynaklandı"
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.
Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminali binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.