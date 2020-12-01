İran meclisi onayladı: Nükleer faaliyetler hızlandırılıyor

Dünya

Zengin New Yorklular koronavirüs testi kuyruklarında sıra beklemek için 80 dolara adam kiralıyor

ABD'de koronavirüs salgını bambaşka bir iş kapısı açtı. New York'ta yaşayan zenginler koronavirüs testi kuyruklarında beklemek istemedikleri için belli bir ücret karşılığında kendilerinin yerine sırada bekleyecek kişileri kiralıyor. Task Rabbit adlı uygulama üzerinden bulunan 'profesyonel sıra bekleyicileri'ne New Yorklular büyük paralar harcıyor.