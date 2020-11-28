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Dünya İranı ayağa kaldıran suikast sonrası ABDden dikkat çeken emir Uçak gemisi bölgeye geri dönüyor
ORTADOĞU

İranlı bilim adamına yönelik suikast sonrası ABD uçak gemisine Orta Doğu'ya geri dönmesi emrini verdi

İran'ı ayağa kaldıran suikast sonrası ABD'den dikkat çeken emir: Uçak gemisi bölgeye geri dönüyor

İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikastla öldürülmesinin ardından ABD'den dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Donanması ile Malabar Tatbikatı'na katılmak üzere Körfez'den ayrılan ABD'nin "USS Nimitz" uçak gemisine tekrar bölgeye dönmesi emri verildi.

Haber Merkezi AA
USS Nimitz isimli uçak gemisi.
USS Nimitz isimli uçak gemisi.

ABD Donanmasından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Amerikan CNN televizyonuna konuşan bir savunma yetkilisi, Nimitz gemisinin beraberindeki savaş gemileri ile Orta Doğu'ya geri döndüğünü söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Irak ile Afganistan'daki Amerikan askeri sayısının 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500'e düşürüleceğini hatırlatarak, geminin bölgedeki Amerikan birliklerine destek sağlayacağını belirtti.

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SUİKAST ÖNCESİ EMİR VERİLMİŞ

Yetkilinin, gemiye geri dönmesi emrinin İran nükleer programın kritik isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden önce verildiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Muhsin Fahrizade uğradığı suikastta hayatını kaybetti.
İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran’a kritik suikast
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İran’a kritik suikast

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran'ın nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

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