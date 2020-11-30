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Dünya Çin İranlı nükleer bilimci Fahrizadeye yapılan suikastı kınadı
ASYA

Çin İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı

Çin, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade’ye yapılan suikastı kınadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying, "Çin, bu azılı suç eylemini kınıyor, ilgili vakanın soruşturulmasını umuyor." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Çin Dışişleri Bakanı (Arşiv)
Çin Dışişleri Bakanı (Arşiv)

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Fahrizade’nin uğradığı suikast sonucu ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu olay nedeniyle şok olduklarını belirten Hua "Çin, bu azılı suç eylemini kınıyor, ilgili vakanın soruşturulmasını umuyor." ifadesini kullandı.

Hua, bölgesel gerilimi tırmandıracak, barış ve istikrara zarar verecek her türlü harekete karşı çıktıklarını bildirerek, "mevcut bölgesel gerilimi sakinleştirmek, barış ve istikrarı sürdürmek için tüm tarafların birlikte çaba harcaması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.

FAHRİZADE SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde, aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nisan 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda, İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Fahrizade'nin adını özellikle belirtmişti.

İsrail'de yayın yapan Yedioth Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Fahrizade'nin suikastinde İsrail'in rolü olduğuna işaret etmişti.

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