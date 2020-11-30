İranlı yetkili: Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı

Dünya

Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir cami ahır olarak kullanıldı

Ermeniler işgal ettikleri bölgeleri terk ederken yakıp yıkmaya devam ediyor. Son olarak Ağdam'ın Giyaslı köyünde 18. yüzyıla ait bir caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Ermeniler ayrılmadan önce camiyi yağmalayıp yıktı.