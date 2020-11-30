İranlı yetkili: Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı

İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.
- Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.
#EditörAnlatıyor İran nükleer programının 'babası' suikasta kurban gitti. Tahran, İsrail'i sorumlu tuttu pic.twitter.com/kceZFQHTlp
#EditörAnlatıyor İran nükleer programının 'babası' suikasta kurban gitti. Tahran, İsrail'i sorumlu tuttu pic.twitter.com/kceZFQHTlp— gzt (@gztcom) November 28, 2020