İranlı nükleer bilimciye saldırı İranlı nükleer bilimci saldırı sonucu hayatını kaybetti: Netanyahu'nun sunumunda adı özellikle belirtilmişti İran Savunma Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin terör saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Aynı zamanda Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı da olan Fahrizade'nin saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik terör saldırısında İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi belirtiler bulunduğunu söyledi.

Haber Merkezi 27 Kasım 2020, 18:22 Son Güncelleme: 27 Kasım 2020, 18:52 AA