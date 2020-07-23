Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İrana ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi Uçakların ABD ya da İsraile ait olduğu iddia ediliyor
ORTADOĞU

İran'a ait yolcu uçağına taciz

İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi: Uçakların ABD ya da İsrail'e ait olduğu iddia ediliyor

İran'a ait bir yolcu uçağı, sefer sırasında ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından Suriye'nin başkenti Şam üzerinde taciz edildi. Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İki savaş uçağı, yolcu uçağını taciz etti

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Bazı yolcular yaralandı

  • Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Uçak zorunlu iniş yaptı

Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi
DÜNYA
Ortadoğu’da siber savaş: İran ve İsrail dijital cephede karşı karşıya geldi

İsrail veya ABD'ye ait olduğu iddia ediliyor

  • Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktardı.

Öte yandan, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolcu uçağı yerel saatle 20.15'te Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı. Yolculardan ciddi yaralananlar yok, bazılarında hafif çizikler söz konusu." dedi.

İran yolcu uçağı ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi
OYNAT 00:00
İran yolcu uçağı ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi
Tahran-Beyrut seferini gerçekleştiren İran Havayoluna ait yolcu uçağı, Suriye hava sahası üzerinde olduğu esnada ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi. Uçak, taciz nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcuların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde uçakta panik anlarının yaşandığı görüldü.


İran Devrim Muhafızları: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları: ABD ve İsrail'in sevinci mateme dönüşecek

Hasan, Lübnan Kızılhaç Örgütünün de tedavi gerektirecek bir durum olmadığı için yolcuları hastaneye sevk etmediğini kaydetti.

  • Lübnan Hizbullahı'na yakın medya organlarında savaş uçaklarının, İran yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin menziline girmeye zorladığı iddia edildi.

Beyrut'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularından biri, savaş uçaklarının çok yaklaşması üzerine pilotun hızlı inişe geçtiğini ve bunun uçakta büyük paniğe yol açtığını aktardı.

Abone Ol Google News
Şükür kavuşturana Diriliş Günü

Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü'

Ayasofya'nın açılış gününe ilişkin tüm detaylar ve hazırlıklar...
Ayasofyanın açılışında kimler olacak?

Ayasofya'nın açılışında kimler olacak?
Fransaya sert tepki

Fransa'ya sert tepki

Dışişleri: Fransa kendini dev aynasında görmekten vazgeçmeli.
Milyonların beklediği haber

Milyonların beklediği haber

​İstihdam paketi TBMM'de kabul edildi.
Özel parası basıldı

Özel parası basıldı

Yarın piyasaya sürülecek.
Yedi ilde <br>sayılar yükseldi

Yedi ilde
sayılar yükseldi

​Son üç günde en çok artış olan iller açıklandı.
Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Büyükşehir'den 18 milyonluk dev yatırım

Tesislerini toplu açılış töreniyle hizmete açtı.
Ayasofya'ya <br>yeni tabela asıldı

Ayasofya'ya
yeni tabela asıldı

Erdoğan'a ​MHP lideri Bahçeli de eşlik etti.

İlk ölüm haberi değildi

İlk ölüm haberi değildi

​Asım Gültekin'in vefatı, akıllara yıllar önce yaptığı şakayı getirdi.

Emekliye <br>sevk edildiler

Emekliye
sevk edildiler

Orgeneral Metin Temel ile Zekai Aksakallı emekli edildi.
İşte Ayasofya Vakfiyesi

İşte Ayasofya Vakfiyesi

Fatih'in vakfiyesi, Ayasofya Camisi'nin tarihine ışık tutuyor.

​Türkiye'nin Navtex ilanı Fransa'yı da rahatsız etti.
Tam 101 yıl önce

Tam 101 yıl önce

​Vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz.
YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararları açıklandı

Komuta kademesi değişmedi, general ve amiral sayısı arttı.

​Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.