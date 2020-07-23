İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi: Uçakların ABD ya da İsrail'e ait olduğu iddia ediliyor

Tahran- Beyrut seferini yapan İran'a ait bir yolcu uçağının, Suriye'nin başkenti Şam üzerinde ABD veya İsrail'e ait olduğu iddia edilen 2 savaş uçağı tarafından taciz edildiği ve olay sırasında bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

İki savaş uçağı, yolcu uçağını taciz etti

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'e ait iki savaş uçağı, Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağına Şam üzerinde yakınlaşarak taciz etti.

Bazı yolcular yaralandı

Olay sırasında uçağın düşme tehlikesi geçirdiği ve bu esnada yolculardan bazılarının yaralandığı belirtildi.

Uçak zorunlu iniş yaptı

Uçağın Lübnan'daki Beyrut Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na zorunlu iniş yaptığı aktarıldı.

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İsrail veya ABD'ye ait olduğu iddia ediliyor

Haberde, savaş uçaklarının İsrail'e ait olduğu belirtilirken, İran'ın Tesnim Haber Ajansı ise yolcu uçağının kaptanına dayandırdığı haberinde uçakların ABD'ye ait olduğunu aktardı.

Öte yandan, Uluslararası Refik Hariri Havalimanı Müdürü Fadi el-Hasan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolcu uçağı yerel saatle 20.15'te Refik Hariri Havalimanı'na iniş yaptı. Yolculardan ciddi yaralananlar yok, bazılarında hafif çizikler söz konusu." dedi.

OYNAT 00:00 İran yolcu uçağı ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi Tahran-Beyrut seferini gerçekleştiren İran Havayoluna ait yolcu uçağı, Suriye hava sahası üzerinde olduğu esnada ABD'ye ait savaş uçağı tarafından taciz edildi. Uçak, taciz nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcuların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde uçakta panik anlarının yaşandığı görüldü. BiP'te paylaş

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Hasan, Lübnan Kızılhaç Örgütünün de tedavi gerektirecek bir durum olmadığı için yolcuları hastaneye sevk etmediğini kaydetti.

Lübnan Hizbullahı'na yakın medya organlarında savaş uçaklarının, İran yolcu uçağını Suriye hava savunma sistemlerinin menziline girmeye zorladığı iddia edildi.

Beyrut'a zorunlu iniş yapan uçağın yolcularından biri, savaş uçaklarının çok yaklaşması üzerine pilotun hızlı inişe geçtiğini ve bunun uçakta büyük paniğe yol açtığını aktardı.