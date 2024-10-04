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Biden'den çok konuşulacak Netanyahu sözleri: Seçimleri etkilemeye çalışıyor olabilir

Biden'den çok konuşulacak Netanyahu sözleri: Seçimleri etkilemeye çalışıyor olabilir

21:574/10/2024, Cuma
G: 4/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Joe Biden, Netanyahu'nun ABD'deki seçimlere müdahale ettiği imasında bulundu.
Joe Biden, Netanyahu'nun ABD'deki seçimlere müdahale ettiği imasında bulundu.

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimler öncesi Başkan Joe Biden'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan adaylarından Donald Trump'ın çok konuşulan, "Ben başkan olsaydım Orta Doğu'da savaş çıkmazdı." sözlerinin yankıları sürerken, Biden yaptığı açıklamada Netanyahu'ya ilişkin, "Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." ifadelerini kullandı. Biden bu sözleriyle açıkça Netanyahu'nun ABD seçimlerine müdahale ettiği imasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, terör devleti İsrail'in Başbakanı
Binyamin Netanyahu
'nun ülkesindeki seçimlere karışmaya çalıştığını ima etti.ABD, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

Seçim yarışının adaylarından biri olan ABD eski Başkanı Donald Trump, her fırsatta Biden'ın 'yetersiz' olduğunu belirterek ülkesi adına kendisinin daha iyi olacağını savunuyor.

Trump yaptığı bir açıklamada da, "
ABD güvende değil. İran, ABD'ye de saldırabilir. Sahtekar Başkan Joe Biden direksiyonda uyuyor. Ben başkan olsaydım Ortadoğu'da savaş çıkmazdı.
" ifadeleriyle bölgedeki savaşı kendisinin önleyebileceğini ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözlerinin yankıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken Netanyahu açıklaması geldi.

Biden'den 'Netanyahu seçimlere müdahale ediyor' iması

İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.

Ülkesinde, bölgedeki savaşın sorumlusu olarak gösterilen Biden'ın bu sözleri Gazze Kasabı Netanyahu'nun gerçekleştirdiği soykırımları, "Trump için mi sürdürüyor?" sorusuna neden oldu.

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada da Netanyahu'nun 2017'de ülkesini ziyaretinde kullandığı şahsi banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu açıklamıştı.

İran'a yapılacak saldırı için İsrail'i yönlendiriyor

Öte yandan Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alanda gündeme dair soruları cevaplayan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.

Dün 'bunu tartışıyoruz' demişti

Biden dün, "
İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?
" şeklindeki bir soruya, "
Şu anda bunu tartışıyoruz.
" yanıtını vermişti.
"İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "
Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız.
" karşılığını vermişti.

Biden'in bu sözleri üzerine petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde yükseliş göstermişti.


İsrail ve Ukrayna'ya para akıtan ABD'de kasırga mağdurlarına metelik çıkmıyor: Çılgına dönen halk tepkili

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini 225 km hızla vuran Helene Kasırgası nedeniyle en az 200 Amerikalı hayatını kaybetti. Başkan Joe Biden tarafından bölgedeki halka ulaştırılması planlanan yardımlar için bin asker görevlendirildi. Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerde Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, kasırga mağdurlarına 'hane başına 750 dolar' yardımda bulunacaklarını açıkladı. Harris'in açıklaması, afetin etkili olduğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada çılgına dönen halk, Biden-Harris yönetimine ağzına geleni söyledi.


#Joe Biden
#ABD
#İran
#Petrol
#İsrail
#Seçim

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