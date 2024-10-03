İsrail ve Ukrayna'ya para akıtan ABD'de kasırga mağdurlarına metelik çıkmıyor: Çılgına dönen halk tepkili

ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası nedeniyle

savaş alanına dönen iki eyalette

temas ve incelemelerde bulundu.

Toplam 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği

South Carolina ile North Carolina'daki temaslarında yerinde incelemeler yapan Biden, tüm federal ve eyalet güçleri ile Amerika halkının kasırganın vurduğu yerlerde bulunan mağdurlarla birlikte olduğunu belirtti. Bölgeye

1000 askerin derhal gönderilmesi

talimatını verdiğini ve bütçeden gereken tüm desteğin hızlı bir şekilde aktarılacağını vurgulayan Biden, ayrıca felaketten etkilenen bölgeleri de

en hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırma sözü