İsrail ve Ukrayna'ya para akıtan ABD'de kasırga mağdurlarına metelik çıkmıyor: Çılgına dönen halk tepkili

Demokratların ABD Başkan adayı Kamala Harris, 2024
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini 225 km hızla vuran Helene Kasırgası nedeniyle en az 200 Amerikalı hayatını kaybetti. Başkan Joe Biden tarafından bölgedeki halka ulaştırılması planlanan yardımlar için bin asker görevlendirildi. Kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerde Demokratların başkan adayı olan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise, kasırga mağdurlarına 'hane başına 750 dolar' yardımda bulunacaklarını açıkladı. Harris'in açıklaması, afetin etkili olduğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde büyük bir tepkiyle karşılaştı. Sosyal medyada çılgına dönen halk, Biden-Harris yönetimine ağzına geleni söyledi.
ABD'nin Florida kıyılarını 225 kilometre hızla vuran
Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde
hayatını kaybedenlerin sayısı
artmaya
devam ediyor. ABD Başkan Yardımcısı ve kasım ayındaki seçimlerde Demokratların başkan adayı
Kamala Harris'in 'hane başına 750 dolar' yardım açıklaması
ise ülke genelindeki
tepkilerin odağında
. ABD'de halk, Harris'in açıklamasını
'aşağılayıcı' ve 'komik'
ifadeleriyle tanımlıyor.
2005'ten bu yana en ölümcül kasırga
2005'ten bu yana en ölümcül kasırga
Helene Kasırgası, geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaleti kıyılarına
saatte 225 kilometre
hızla
vurdu. Kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı rakamları toplamda
200'e
ulaştı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, bugüne kadar en az 2 bin 100 kişinin kurtarıldığını açıklarken, afet nedeniyle bölgede hala
yüzlerce yol ulaşıma kapalı
. Ayrıca Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana
ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga
olarak da tarihe geçti.
Joe Biden bölgeye asker gönderdi
Joe Biden bölgeye asker gönderdi
ABD Başkanı Joe Biden, Helene Kasırgası nedeniyle
savaş alanına dönen iki eyalette
temas ve incelemelerde bulundu.
Toplam 70'den fazla kişinin hayatını kaybettiği
South Carolina ile North Carolina'daki temaslarında yerinde incelemeler yapan Biden, tüm federal ve eyalet güçleri ile Amerika halkının kasırganın vurduğu yerlerde bulunan mağdurlarla birlikte olduğunu belirtti. Bölgeye
1000 askerin derhal gönderilmesi
talimatını verdiğini ve bütçeden gereken tüm desteğin hızlı bir şekilde aktarılacağını vurgulayan Biden, ayrıca felaketten etkilenen bölgeleri de
en hızlı şekilde yeniden ayağa kaldırma sözü
verdi.
Harris mağdur hanelere 750 dolar verecek
Harris mağdur hanelere 750 dolar verecek
Halihazırda ABD Başkanı Joe Biden'ın yardımcılık görevini yürüten ve kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlerde
Demokratların başkanlık adayı olan Kamala Harris
, Helene Kasırgası nedeniyle yaşam alanları büyük zarar gören Amerikalı aileleri ziyaret etti. Bölgedeki son durumu inceleyerek basın mensuplarına demeç veren Harris, FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Kurumu) tarafından
mağdur ailelere hane başı 750 dolar
yardımda bulunacaklarını açıkladı.
'Komik' rakam halkı çılgına çevirdi
'Komik' rakam halkı çılgına çevirdi
Kamala Harris'in
afet mağdurlarına 750 dolar yardım verileceği açıklaması
, Helene Kasırgası'nın vurduğu bölgelerde yaşayan Amerikalılar başta olmak üzere
ülke genelinde büyük tepkiyle karşılaştı
. Soluğu sosyal medyada alan halk,
Biden-Harris yönetimine nefret kusarak
açıklanan yardım miktarının
'komik'
ve
'aşağılayıcı'
olduğunu belirtti.
İsrail ve Ukrayna'ya para çok: ABD'lilere para yok
İsrail ve Ukrayna'ya para çok: ABD'lilere para yok
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, Rusya işgalindeki
Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım
paketini onayladığı biliniyor. ABD'nin ayrıca, Filistin ve Lübnan'daki işgalini sürdüren
Siyonist İsrail'e de dört paketten oluşmak üzere toplamda 300 milyar dolar
askeri yardımda bulunuyor oluşu, kasırga mağdurlarının aklında soru işaretleri bırakıyor.
"İsrail ve Ukrayna'ya uçuk miktarda paralar akıtan devlet, kendi vatandaşını neden görmezden geliyor?"
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