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Biden İsrail'e 'saldırıyı durdur' çağrısında bulunurken Pentagon bölgeye yeni askeri sevkiyat yaptı

Biden İsrail'e 'saldırıyı durdur' çağrısında bulunurken Pentagon bölgeye yeni askeri sevkiyat yaptı

22:1330/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
AA
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ABD Başkanı Biden, Orta Doğu'da 'ateşkes' istedi.
ABD Başkanı Biden, Orta Doğu'da 'ateşkes' istedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör devleti İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatma kararı alması sonrası Orta Doğu'ya savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı. Bu açıklamadan birkaç saat önce konuşan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e kara saldırısını durdurması çağrısı yaparak, "Şimdi hemen ateşkes olmalı." demişti.

Gazze'deki saldırılarının ardından gözünü Lübnan'a diken işgalci İsrail, kara harekatına hazırlanıyor. Terör devletinin Savunma Bakanı Yoav Galant, Lübnan'a karşı olası bir kara operasyonuna dair güçlü sinyaller verdi. Galant, yaptığı açıklamada, Hizbullah ile çatışmaların yeni bir aşamasına girilmek üzere olduğunu ifade etti.

Biden'dan İsrail'e saldırıyı durdur' çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e, Lübnan'a yönelik olası
"sınırlı kara operasyonunu"
durdurması çağrısı yaparak,
"Şimdi hemen ateşkes olmalı."
dedi.
"Şimdi hemen ateşkes olmalı diyen" Biden,
"Tahmininden daha fazla farkındayım ve onların (operasyonlarını) durdurmalarından tatminkar olurum."
ifadelerini kullandı.

Yaman çelişki: Pentagon bölgeye yeni askeri sevkiyat yaptı

Joe Biden'ın açıklamalarından birkaç saat sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), terör devleti İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatma kararı alması sonrası Orta Doğu'ya savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek personel gönderileceğini bildirdi.



#ABD
#İsrail
#Joe Biden
#Pentagon
#Lübnan

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