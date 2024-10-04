Biden'den çok konuşulacak Netanyahu sözleri: Seçimleri etkilemeye çalışıyor olabilir

ABD'de kasım ayında yapılacak seçimler öncesi Başkan Joe Biden'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Başkan adaylarından Donald Trump'ın çok konuşulan, "Ben başkan olsaydım Orta Doğu'da savaş çıkmazdı." sözlerinin yankıları sürerken, Biden yaptığı açıklamada Netanyahu'ya ilişkin, "Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." ifadelerini kullandı. Biden bu sözleriyle açıkça Netanyahu'nun ABD seçimlerine müdahale ettiği imasında bulundu.
Seçim yarışının adaylarından biri olan ABD eski Başkanı Donald Trump, her fırsatta Biden'ın 'yetersiz' olduğunu belirterek ülkesi adına kendisinin daha iyi olacağını savunuyor.
Trump'ın bu sözlerinin yankıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan dikkat çeken Netanyahu açıklaması geldi.
Biden'den 'Netanyahu seçimlere müdahale ediyor' iması
İsrail'in Orta Doğu'da ABD'nin önerilerini göz ardı ederek seçimlere müdahale girişiminde bulunup bulunmadığı yönündeki soruya Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmedi. Bence o (Netanyahu) bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıyor mu bilmiyorum, fakat bunu beklemiyorum." diye yanıt verdi.
Ülkesinde, bölgedeki savaşın sorumlusu olarak gösterilen Biden'ın bu sözleri Gazze Kasabı Netanyahu'nun gerçekleştirdiği soykırımları, "Trump için mi sürdürüyor?" sorusuna neden oldu.
İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada da Netanyahu'nun 2017'de ülkesini ziyaretinde kullandığı şahsi banyosunda dinleme cihazı bulunduğunu açıklamıştı.
İran'a yapılacak saldırı için İsrail'i yönlendiriyor
Öte yandan Beyaz Saray basın brifinglerinin yapıldığı alanda gündeme dair soruları cevaplayan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğiyle ilgili sorulara, "İsrailliler (İran'a) saldırı anlamında ne yapacaklarına henüz karar vermediler, görüşmeler sürüyor. Eğer onların yerinde olsam petrol sahalarından farklı alternatifleri düşünürdüm." yanıtını verdi.
Dün 'bunu tartışıyoruz' demişti
Biden'in bu sözleri üzerine petrol fiyatları yüzde 4’ün üzerinde yükseliş göstermişti.