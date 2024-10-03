İngiltere'nin eski Başbakanı Johnson'dan Netanyahu itirafı: Kullandığı banyomda dinleme cihazı bulundu

Görüşmeleri sırasında takma adı “Bibi” ile hitap ettiği Netanyahu'nun izin isteyerek lavaboyu kullanmak istediğini kaydeden Johnson, Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu ise gizli bir ek bölüm içinde yer alan ve Londra'daki lüks kulüplerin erkekler tuvaletine benzeyen bir yer olarak tarif etti. “Unleashed” adlı kitabında Johnson, “Bibi bir süre orada kaldı ve bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana bildirilene göre, sonrasında düzenli olarak yapılan böcek taraması sırasında tuvalette bir dinleme cihazı bulunmuş” diye yazdı.