Dünya Netanyahudan Johnsona İrana karşı sert tavır çağrısı
AVRUPA

Netanyahu’dan Johnson’a 'İran’a karşı sert tavır' çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’a "İran’a karşı sert tavır" çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
İsrail Başbakanı Netanyahu
İsrail Başbakanı Netanyahu

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson ile telefonda yaptığı görüşmesinde Tahran yönetimine karşı "sert duruş sergilemeye" davet ettiği belirtildi.

Açıklamada Netanyahu ile Johnson’ın, "İsrail ve İngiltere’nin ekonomi ve inovasyon alanlarında iş birliğini derinleştirmeye devam etmesi" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

  • İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, 24 Temmuz'da ülkenin yeni başbakanı olmuştu.
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